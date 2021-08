Latifi zoekt opvolger Russell: "Rustige en geduldige teamgenoot die niet meteen wil winnen"

Als George Russell Williams verlaat, wil Nicholas Latifi dat zijn vervanger een rustige en geduldige teamgenoot wordt die niet meteen verwacht voor overwinningen te strijden. Hoewel er niets is bevestigd, ziet het er steeds waarschijnlijker uit dat Russell aan het einde van 2021 Williams zal verlaten voor Mercedes.

Een aantal coureurs zijn in verband gebracht met de stoel die hij bij het Britse team vrij zou komen. Daarbij worden zowel namen van ervaren coureurs als debutanten genoemd.

Latifi zegt dat het belangrijkste is dat iedereen die zich aansluit, bereid is om het team te helpen bij de wederopbouw terwijl ze proberen omhoog te komen vanaf de achterkant van de grid met de nieuwe regels die worden geïntroduceerd.

"Het is duidelijk dat snelheid en snel zijn een van de belangrijkste dingen is", zegt Latifi, geciteerd door express.co.uk. “Maar ik denk dat je iemand moet hebben die weet dat het nog steeds een fase van wederopbouw is. Williams is absoluut op de goede weg om competitiever te zijn en meer te strijden om de punten. Ik denk dat, hoezeer iedereen ook hoopt en optimistisch is dat het volgend jaar een grote sprong zal zijn, het misschien niet zo grote sprong zal zijn als we willen."