Max Verstappen niet geobsedeerd door records: "Het wereldkampioenschap winnen, dat is mijn doel"

Max Verstappen had al een aantal records achter zijn naam staan, maar na zijn drie-op-een-rij vanaf de Franse Grand Prix wist hij nog een aantal records aan zijn naam toe te voegen. Hij werd de jongste coureur die het voor elkaar kreeg om pole position te rijden, de race te winnen, de snelste raceronde te rijden en elke ronde te leiden. En hij werd de jongste coureur ooit die alle drie de races van een tripple-header wist te winnen, ook simpelweg omdat de drie raceweekenden op rij nieuw zijn voor de wereld van de Formule 1.

Toch doen deze records Max Verstappen erg weinig, vertelt hij op de website van zijn team Red Bull Racing. "Ik ben niet gefocust op records, mijn doel is om het wereldkampioenschap te winnen, voor mij is dat het enige dat telt. De overwinningen in Oostenrijk waren heel erg fijn. De overwinning in Monaco was ook heel erg fijn, om eerlijk zijn waren er behoorlijk wat fijne momenten tot nu toe dit seizoen."