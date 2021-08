Grand Prix van Hongarije nog jarenlang vaste prik op de kalender

De Grand Prix van Hongarije is ook in de toekomst vaste prik op de F1-kalender. Een minister was afgelopen weekend bij de Grand Prix aanwezig en voerde gesprekken met F1-baas Stefano Domenicali. De race is tot maar liefst zeker 2032 veilig gesteld op de F1-kalender, met de optie om het alvast verder uit te bereiden tot 2037.

Regeren is vooruit zien, zo zal de gedachtegang geweest zijn bij de Hongaarse overheid. De Grand Prix was al veilig gesteld tot 2032, maar daar is nu dus nog eens vijf jaar aan toegevoegd.

"Ik heb Stefano Domenicali verzekerd dat de Hongaarse regering F1 in Hongarije wil blijven hosten", zei Palkovics.

Laszlo Palkovics is de verantwoordelijke minister, die maar al te graag zijn handtekening zette onder een nog langere overeenkomst met de Formule 1. "We hebben een financiële overeenkomst tot 2032 en ik stelde voor om die met vijf of tien jaar te verlengen. Er werd aanvaard dat we na 2032 deze optie hebben tot 2037, en daarom zouden we de F1 in Hongarije willen hebben tot 2037. "

FIA-president Jean Todt had de afgelopen dagen zelfs een ontmoeting met de controversiële Hongaarse premier Viktor Orban.

Hongaarse media suggereren dat een deel van de nieuwe deal van Hongarije met de Formule 1 flinke upgrades omvat van de faciliteiten op het 35 jaar oude circuit in Mogyorod, onder de rook van Boedapest.

"Natuurlijk is er veel te doen, want deze baan is gebouwd in 1986 en is een overblijfsel uit het verleden. Het voldoet niet meer aan de moderne maatstaven", vertelt de minister.



Opknapbeurt

Circuitbaas Zsolst Guylay zei dat de baan flink zal worden opgeknapt, waarbij er wordt begonnen met de renovatie van de tiribunes en het paddock. De Hongaren beginnen daar op korte termijn al mee. Ook heeft hij gevaagd of Bernd Mayländer kan worden ontslagen. Althans: hij pleit voor een zelfrijdende safetycar. Hij heeft gevraagd on een onderzoek naar de mogelijkheden daartoe. Waarom? "Omdat zelfstandig rijden belangrijk is voor Hongarije heb ik die suggestie gedaan", verklaart de Hongaar.

"Natuurlijk zouden we dat moeten uitwerken, maar de manager van de Mercedes-fabriek in Kecskemet was eerder hoofd van AMG, dus het kon worden gedaan", zo klinkt de redenering.