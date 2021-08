Red Bull Racing denkt penalty's Verstappen en Perez op Spa-Francorchamps te incasseren

Red Bull Racing denkt erover na om de gridstraffen die Max Verstappen en Sergio Perez boven het hoofd hangen al tijdens de volgende Grand Prix op Spa-Francorchamps te incasseren. De ellendige straffen zijn direct gevolg van de drie aanrijdingen met Mercedessen die zich de laatste weken voordeden op Silverstone en de Hungaroring.

Tijdens een F1-seizoen mogen maximaal drie motoren ongestraft worden gebruikt per auto. Vanwege de zware crash in Silverstone - waar Hamilton Verstappen op het achterwiel aantikte in een van de snelste bochten ter wereld - en vanwege de aanrijdingen in de eerste bocht op de Hungaroring - waar Bottas te laat remde - ziet het team zich genoodzaakt om voor beide auto's een vierde krachtbron in te zetten tijdens de tweede seizoenshelft.

Helmut Marko zegt tegen F1-Insider.com: "Zoals het er nu naar uitziet, wordt het lastig om het seizoen met drie motoren af te maken. Ergens dit jaar zullen we rekening moeten houden met een gridstraf. Het is nogal ironisch. Wij kunnen hier niets aan doen en Mercedes, de veroorzaker van deze problemen, heeft hier groot voordeel van."

Aangezien Spa-Francorchamps ruimte laat om in te halen, overweegt het team om daar op de blaren te gaan zitten. Red Bull Racing wordt zwaar geraakt als gevolg van Bottas' remfout en het tikje van Hamilton op Verstappen op Silverstone. Als de Red Bull Racing-bolides in Spa-Francorchamps met hun vierde krachtbronnen aan het weekend beginnen, zullen de beide wagens worden teruggezet op de grid. Voor Valtteri Bottas staat het sowieso vast dat hij er zijn straf zal moeten uitzitten vanwege het veroorzaken van de ellende in Hongarije.



Marko beredeneert: "Met een goed afgestelde Mercedes heb je die posities in twee ronden goedgemaakt, want er is nauwelijks een baan waarop je beter kunt inhalen." Om diezelfde reden overweegt Red Bull dus de straf uit te zitten op het glooiende circuit door de Ardennen. "Je moet er in ieder geval over nadenken”, verklaart de Red Bull Racing-adviseur en talentenbegeleider.

Grote druk op Max Verstappen

Max Verstappen staat onder grote druk dit seizoen. Voor hem ligt een bijzondere tweede seizoenshelft, waarbij het voor de Nederlandse Red Bull-coureur aankomt op veerkracht, passie en racetalent. Volgens Marko is Max Verstappen strijdvaardig. “Max is nog steeds volledig gemotiveerd. Hij weet dat hij onder normale omstandigheden de laatste twee races zou hebben gewonnen."