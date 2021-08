Red Bull en Verstappen maken zich op voor felle stijd richting ontknoping: "Zit nog meer in pijplijn"

Het team van Red Bull Racing gebruikt deze drie weken tijdens de zomerstop om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Daarin zal de spanning richting de ontknoping van het wereldkampioenschap Formule 1 alleen nog maar verder toenemen. Dat zegt dr. Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull Racing en AlphaTauri in gesprek met het Duitse F1-insider. "Er zit nog meer in de pijplijn."

Volgens Marko zal de spanning verder toenemen in de toch al hevige strijd die Max Verstappen en Lewis Hamilton dit jaar leveren in hun gevecht om de wereldtitel in de Formule 1.

Marko: “Het zal niet makkelijk zijn want de Mercedes updates van Silverstone, die volgens Toto Wolff er nooit zouden komen, hebben hun auto vooral in Hongarije veel sneller gemaakt. Maar wij hebben ook ontwikkelingen in de pijplijn en zullen er alles aan doen om het WK te winnen."

Volgens Helmut Marko is zijn topcoureur Max Verstappen gebrand om de opgelopen achterstand van acht WK-punten ten opzichte van Lewis Hamilton zo snel mogelijk ongedaan te maken en om de leiding weer over te nemen in de strijd om de wereldtitel. “Max is nog steeds volledig gemotiveerd. Hij weet dat hij onder normale omstandigheden de laatste twee races zou hebben gewonnen."