Verstappen blijft in ogen van Villeneuve de grote titelfavoriet

De favoriet van Jacques Villeneuve om het wereldkampioenschap 2021 te winnen, is nog altijd Max Verstappen. Dat zei de Canadees na het tweede debacle in twee weken tijd voor de Nederlander, waarbij titelrivaal Lewis Hamilton de leiding in het kampioenschap heeft over genomen.

De wereldkampioen van 1997 denkt echter niet dat er veel zal veranderen voor het tweede deel van het seizoen. Villeneuve: "Ik zie Max in een zeer goede vorm op dit moment, met Red Bull Racing dat zich helemaal op hem heeft gericht en hij rijdt echt super."

"Of hij nu het kampioenschap wint of niet, het is het juiste jaar voor hem en hij is veel volwassener geworden. Hij vecht tegen een Mercedes in crisis, hongerig op zoek naar het gevecht en de zoektocht naar de kleine dingen die het verschil maken, iets dat Red Bull ook gewend is."

"Hetzelfde geldt voor Hamilton, die vorig jaar alleen met Bottas vocht en nu moet hij er alles aan doen om met Verstappen overeind te blijven", voegde Villeneuve eraan toe.