Villeneuve ziet Lance Stroll als Mercedes-teamgenoot naast Lewis Hamilton: "Bottas kan naar Aston Martin"

Jacques Villeneuve ziet het wel gebeuren dat Mercedes-baas Toto Wolff de hele wereld gaat verbazen en verrassen: Villeneuve denkt dat Toto Wolff Lance Stroll volgend jaar wel eens in het stoeltje van Bottas kan laten racen als Mercedes-teamgenoot naast Lewis Hamilton.

De wereldkampioen Formule 1 van 1997 heeft doorgaans interessante analyses, verrassende voorspellingen en afwijkende meningen over de ontwikkelingen in de pits. Dit keer denkt Villeneuve dat Toto Wolff wel eens verrassend uit de hoek kan komen met een spectaculaire rijderswissel .

"Volgens mij zou hij (Bottas, red.) naar Aston Martin kunnen verkassen en Lance Stroll kan dan zijn plaats over nemen", zo dropt Villeneuve zijn theorie.

De voormalige BAR Honda-coureur doet zijn nieuwste mening uit de doeken in de Italiaanse krant Libero Quotidiano. De eenmalig wereldkampioen voorspelt een groene toekomst voor Valtteri Bottas bij het team van Aston Martin.

Wolff en Stroll zouden close zijn

Villeneuve zou er niet verbaasd over zijn, vertelt hij, aangezien miljardair Lawrance Stroll goed door dezelfde spreekwoordelijke deur zou kunnen met Toto Wolff. De twee zitten al regelmatig dure gesprekken te voeren over bijvoorbeeld de levering van Mercedes-motoren aan Strolll's Aston Martin F1-team. De twee zouden elkaar hoog hebben zitten, maar ook op het persoonlijke vlak bevinden de heren Stroll en Wolff elkaar - naar verluidt - op dezelfde golflengte.

Vader Stroll ziet zoon Lance graag wereldkampioen worden

Voor Villeneuve is het logisch dat er op een gegeven moment over zoon Lance Stroll gesproken wordt. Vader Stroll zou er veel voor over hebben om zijn zoon wereldkampioen te zien worden, zo redeneert Villeneuve. Kortgeleden zei Wolff snel een keuze te moeten maken tussen Bottas of Russell. Russell is als Mercedes-talent dit jaar opvallend sterk bezig bij Williams, waar hij inmiddels al drie seizoenen rijdt. Wolff stelde dat hij voor beide heren een goede toekomst wil verzekeren.

'Bowling Bottas'

Valtteri Bottas wordt op de sociale media deze dagen zelfs honend weggezet als 'Bowling Bottas', nadat de Finse coureur Lando Norris, Max Verstappen en Sergio Perez in de eerste bocht van de Hungaroring van de baan kegelde. Bottas remde te laat. Perez en Norris moesten met zware schade opgeven, Verstappen reed met een fors beschadigde bolide nog knap naar de tiende plaats.

Droom

Voor Jacques Villeneuve is één plus één twee: "De droom van Stroll senior - die heel erg close is met Toto Wolff - is om zijn zoon kampioenschappen te zien winnen. Toto heeft een plek nodig om Valtteri onder te brengen."

Als Villeneuve wordt gevraagd waarom George Russell gepasseerd zou worden voor de diensten van Lance Stroll, zegt Villeneuve: "Hamilton houdt er helemaal niet van om een teamgenoot zoals Russell te hebben. Beter iemand als Bottas, die hem niet lastig valt."