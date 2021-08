Binotto vindt concurrentie onsportief: "Niemand hield zich aan regels in de pitstraat"

Mattia Binotto was niet onder de indruk van zijn concurrentie in Hongarije, aangezien niemand zich hield aan de regels die gelden in de pitstraat toen 15 coureurs de pits inreden in de tweede formatieronde. De Hongaarse Grand Prix kende een chaotische start op een natte Hungaroring met Valtteri Bottas die een crash veroorzaakte met meerdere auto's terwijl Lance Stroll Charles Leclerc uitschakelde.

Met nog maar één Ferrari in het veld verliet Carlos Sainz de pits nadat de rode vlag periode voorbij was om de race te hervatten met een staande start op de grid. Maar toen de baan was opgedroogd, trokken alle overgebleven auto's - behalve Lewis Hamilton in de Mercedes - de pits in om hun intermediates van Pirelli in te ruilen voor slicks. Daarop werd het een chaos in de pits met Binotto die zei dat Sainz op dat moment plekken verloor, omdat Ferrari er alles aan deed om een 'unsafe release' te voorkomen.

Gevaarlijke situaties

Hij vertelde Sky Italië: "We besloten dat Carlos de pits in zou komen omdat dit de juiste keus zou zijn en het juiste moment om te wisselen naar slick-banden. Het team voerde bovendien een geweldige pitstop uit want die was onder de 2 seconden. We moesten echter Carlos stil laten staan omdat we weten dat het gevaarlijk is om terug in de fast lane te komen met een unsafe release."

"De regels zijn hier bovendien duidelijk. Niemand van onze concurrenten respecteerde deze regels, dus we bleven in het verkeer achter anderen hangen die niet hebben gekeken naar de situatie en zonder na te denken hun coureurs loslieten. Het is jammer, want voor Carlos had het een andere race kunnen zijn."