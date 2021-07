'Red Bull is balans in auto volledig kwijt door nieuwe stijve achterbanden'

De crash van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zorgde ervoor dat de rest van het seizoen er stijvere achterbanden worden geleverd door Pirelli. Dit bracht veel discussie los, maar de bandenfabrikant vond het noodzakelijk.

De nieuwe achterbanden zijn in het voordeel van Mercedes maar vooral in het nadeel van Red Bull Racing, zo melden diverse experts in de F1-paddock. Onder andere Peter Windsor praat hierover op zijn YouTube-kanaal: "Dat Red Bull nadeel heeft van de stijvere achterbanden zagen we vooral in Silverstone, maar die trend lijkt zich door te zetten hier in Hongarije. De nuance in het verhaal is dat de temperaturen hier extreem zijn."

Red Bull is balans kwijt

Dat Red Bull Racing de balans sindsdien kwijt is, lijkt ook langzaamaan duidelijk te worden. Windsor: "Max was in de ochtendsessie op vrijdag snel, maar toen het er echt om ging was hij 3 tienden langzamer op de zachte banden. Max vertelde ook op de boordradio dat hij geen idee had wat de achterkant van zijn RB16B zou gaan doen. Dat is te relateren aan de nieuwe achterbanden, waardoor Red Bull de balans volledig kwijt is geraakt."

"De hoge rake van de Red Bull zorgt mede doordat de wagen veel meer downforce heeft voor problemen. De auto is gevoeliger geworden op de nieuwe achterbanden. De wagens met een lage rake werken beter met de hardere achterbanden die Pirelli heeft geleverd."