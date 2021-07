Samenvatting VT3 F1 GP Hongarije: Hamilton sneller dan Verstappen en Bottas

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest.

Hamilton was met een 1:16:826 de snelste, Max Verstappen is slechts 0.088 seconde langzamer dan de Brit.

De top-tien is als volgt: Hamilton, Verstappen, Bottas, Sainz, Leclerc, Norris, Perez, Ricciardo, Ocon en Alonso.

Track and Air

Terwijl de temperatuur van het asfalt 49 graden Celsius is bij een luchttemperatuur van 26 graden Celsius, gaat de training van start onder een stralende zon. Het is echter aanzienlijk minder warm dan tijdens de eerste twee trainingen, waarbij de baantemperatuur zelfs richting de 63 graden steeg.

De vraag tijdens deze derde vrije training voor de Hongaarse Grand Prix zal zijn: Kan Max Verstappen de Red Bull-bolide vandaag wel op snelheid krijgen op de Hungaroring? Verstappen legde vrijdagmiddag nog krap drie tienden toe op de snelste Mercedes van Valtteri Bottas.

Rode vlag na crash Schumacher

Mick Schumacher spint tegen het einde van de training van de baan in de elfde bocht. Als hij de controle verliest verdwijnt de Haas-bolide in de bandenstapels. Het team vraagt of Mick 'oké' is. De jonge Duister meldt met een stevige trilling in zijn stem dat hij in orde is.

Mick Schumacher maakt excuses richting zijn team. Het zal voor het team van Haas een race tegen de klok worden om deze bolide nog voor het begin van de kwalificatie rijdend te krijgen.

Terwijl de bolide van Schumacher wordt weggetakeld tikt de klok gewoon door. Vanwege de crash en de rode vlag hebben de coureurs hun run noodgedwongen afgebroken.

Nadat de gehavende wagen van Schumacher is weggetakeld gaan de lampen aan het einde van de pitstraat weer op groen. Er zijn dan nog zeven minuten te gaan en dus is er voor alle coureurs voldoende mogelijkheid om minstens één snelle geklokte kwalificatieronde te simuleren. Veel coureurs verschijnen dan ook met het zachte rubber op de baan om een snelle geklokte kwalificatieronde te simuleren.

Max Verstappen heeft nog eventjes flink last van overstuur als hij het rechte stuk op komt rijden. De Nederlander rijdt 13 ronden en lijkt toch een wat betere balans gevonden te hebben voor de auto.