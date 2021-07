Max Verstappen komt grip tekort op vrijdag: "Allerlei afstellingen geprobeerd"

Max Verstappen zegt dat hij in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring allerlei afstellingen heeft geprobeerd. De Nederlander kwam tijd tekort op de snellere Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. De Limburger legt bijna drie tienden toe op een ronde over de afstand van 4,381 kilometer.

Verstappen: “Wij hebben een paar afstellingen geprobeerd. We wilden weten welke zaken werkten en welke niet. De baan was erg heet en er zijn veel dingen waar wij naar moeten kijken.”

Verstappen vult aan: “Er zijn geen grote dingen waar we niet overheen zullen komen, het was gewoon geen gemakkelijke dag met deze temperaturen. We zullen alles analyseren”, zo klinkt het geruststellend.

Vanavond en morgen is er dus werk aan de winkel voor Red Bull Racing. Volgens de laatste weersverwachtingen zouden de temperaturen morgen mogelijk tien graden lager kunnen uitvallen, bovendien neemt de kans op buien toe in de middag.