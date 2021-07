LIVE VT1 F1 Grand Prix Hongarije: Verstappen houdt hoofd koel - nipt sneller dan Bottas en Hamilton

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training in de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring.

De Limburger reed een tijd van 1:17.555 en is daarmee nipt sneller dan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Valtteri Bottas noteert zijn snelste tijd op de harde band, terwijl Verstappen op de zachtste compound naar zijn snelste tijd reed.

Achter Hamilton ziet de top-tien er als volgt uit: Sainz, Gasly, Alonso, Leclerc, Perez, Norris en Stroll.

Genoeg gepraat, tijd om de motoren te starten

Na veel gepraat is het tijd om de motoren aan te zwengelen en de bolides op snelheid te krijgen tijdens de eerste training. Dit weekend staat de Hongaarse Grand Prix op het programma nabij Boedapest op de bochtige Hungaroring.

Napraten over crash Verstappen eindelijk voorbij

Tot op de dag van vandaag wordt er nog nagepraat over de crash van Max Verstappen op Silverstone, waar Max van de baan werd getikt na contact met Lewis Hamilton. De Japanners van Honda hebben de krachtbron van Max Verstappen onderzocht in Sakura en zij hebben daarbij de zegels van de FIA niet verbroken. De vraag is nu wel hoe de Honda-krachtbron het houdt in deze training.

De Japanners hopen dat de krachtbron in orde is, en dus zal deze eerste vrije training wel extra spannend zijn voor het team van Red Bull Racing en Max Verstappen. Grote vraag zal zijn: hoe is de krachtbron eraan toe na die vreselijke klap, waarbij de auto met een impact van 51G tot stilstand kwam in de bandenstapels buiten Copse Corner.

Track and Air

Het zijn bijzonder warme omstandigheden voor de coureurs en hun bolides: De luchttemperatuur is dertig graden Celsius, terwijl de temperatuur van het asfalt aan het begin van de training oploopt tot 53 graden Celsius. GPToday doet live verslag van deze training. Ververs deze pagina daarom met regelmaat, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op de baan.

Start van de training

Precies als de klok begint af te tellen voor het eerste uur training, verlaat Sergio Perez de pitstraat. Hij zal wel alle tijd op de baan willen benutten na het belabberde weekend dat hij beleefde voor Red Bull Racing in Silverstone. De Mexicaan wist - in tegenstelling tot de Grand Prix in Bakoe - dit keer niet te imponeren nadat Verstappen uitviel.

In Bakoe kon Perez nog winnen na de crash van Verstappen, op Silverstone komt de Mexicaan er niet aan te pas. Tijdens de sprintrace spint Perez onfortuinlijk van de baan, waarna hij nog maar weinig potten kan breken in Groot-Brittannië. Ook voor de teamgenoot van Verstappen geldt: nieuwe ronde, nieuwe kansen en misschien komt nu dan ook de tijd voor sportieve wraak.

Vastberaden Verstappen stormt naar snelste tijd

Max Verstappen stapt weer in zijn bolide nadat hij de afgelopen twee weken extra hard getraind heeft. De Limburger erkende hier en daar nog wel wat bont en blauw te zijn in de weken na de crash, zo vertelde de Nederlander gisteren tijdens de persconferenties in aanloop naar het elfde raceweekend van 2021. Verstappen denkt er het zijne van, maar is gemotiveerder dan ooit tevoren om terug te slaan op het circuit. Nog nooit had Verstappen zó hard getraind als na de crash op Silverstone, zo vertelde de Nederlander vastberaden.

Honda-motor voorlopig het snelste

De techneuten van Honda kijken met grote concentratie in hun ogen naar monitoren om de gedragingen van hun krachtbron nauwlettend in de gaten te houden. De Honda-motor achterin de auto van Max Verstappen lijkt in eerste instantie niet aan kracht verloren te hebben: Verstappen is voorlopig het snelste voor Norris en Gasly, terwijl de training zo'n tien minuten oud is.

Charles Leclerc glijdt te wijd van de baan buiten de vijfde bocht, de oorzaak daarvan ligt in de vierde bocht: daar komt de Monegask té wijd uit.

Alonso verkent de limieten

Fernando Alonso vernielt een setje banden en spint van de baan. De Spanjaard komt weer goed mee in de voorlopige top-tien. Alonso heeft tot zover de negende tijd weten te noteren. Carlos Sainz komt met zijn Ferrari eveneens wat wijd uit in de bochtige middensector.

Ook Yuki Tsunoda heeft een 'momentje' en spint even in het rond in de negende bocht van het 'Micky Mouse-baantje' in de buurt van de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Tsunoda gaat ook maar even voor controle richting de pitstraat waar men zal bepalen of deze set banden nog van enig nut zal zijn.

Verstappen heeft veel grip op de harde band

Max Verstappen vertelt via de boordradio dat zijn harde banden hem opmerkelijk veel grip leveren. De Red Bull Racing-coureur lijkt content met de gedragingen van zijn Red Bull Racing RB16B: "De balans is goed, maar deze banden geven gewoon heel veel grip."

Tsunoda achterwaarts in de banden

Met nog twintig minuten te gaan leert Yuki Tsunoda waar de limiet ligt en waar hij die overschrijdt. Tsunoda gaat te hard en spint achterwaarts in de boarding buiten de vierde bocht. De Japanner beschadigt zijn achtervleugel en ogenschijnlijk ook zijn wielophanging en zal zijn weg lopend vervolgen richting een wellicht nors kijkende Helmut Marko.

De Japanse rookie maakt dit jaar soms herhaaldelijk klassieke fouten die te verwachten zijn van een jonge coureur in zijn debuutseizoen in de Formule 1.

Afgelopen week liet Helmut Marko weten dat de kans groot is dat Red Bull Racing en AlphaTauri ook volgend jaar zullen rijden met dezelfde rijdersduo's als dit jaar. Officieel verwacht het team daarover meer bekend te maken na de zomerpauze die na deze Grand Prix ingaat.

Bottas vlak achter Verstappen

Valtteri Bottas rijdt zijn snelste tijd nipt langzamer dan Max Verstappen. Bottas komt slechts 0.061 seconde tekort op Max Verstappen. De Finse coureur weet zijn snelste tijd te noteren op de harde band, terwijl Max Verstapppen zijn snelste tijd op de klokken zet terwijl hij op de doorgaans meer grip biedende zachte rubbers rijdt.