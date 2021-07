FIA verwerpt beroep Red Bull, Hamilton behoudt winst Silverstone

De FIA heeft het beroep van Red Bull Racing tegen de straf van Lewis Hamilton in de Grand Prix van Groot-Brittannië verworpen. Lewis Hamilton behoudt hierdoor definitief de overwinning in zijn thuisrace en 25 wk-punten. De uitspraak van het hof werd donderdagavond bekend.

De Brit kreeg een straf voor zijn touché met Max Verstappen in de snelle bocht van Copse Corner. De Nederlander viel uit, terwijl de wereldkampioen na een tijdstraf van tien seconden met de winst vandoor ging.

Red Bull vond de penalty te mild en ging in beroep tegen de strafmaat met nieuw bewijs.

Zo wilde het team aantonen met GPS-data dat Hamilton een crash nooit had kunnen verkomen bij zowel de inhaalactie op Verstappen en CharlesLeclerc. Ook heeft de renstal de situatie nagebootst in de simulator en op Silverstone met Alex Albon tijdens een filmdag. Dit nieuwe bewijs was uiteindelijk onvoldoende om de strafmaat te herzien.

Max Verstappen leidt nog steeds het kampioenschap met 8 punten voorsprong op Hamilton. Red Bull kan nog steeds in beroep gaan, maar zet er waarschijnlijk een dikke streep onder.