Mercedes content met uitspraak FIA en geeft sneer aan Red Bull

Vlak na de uitspraak in het beroep van Red Bull tegen de straf van Lewis Hamilton op Silverstone, heeft Mercedes opgetogen gereageerd op Twitter in een officieel statement: ''Het Mercedes-team verwelkomt de beslissing van de stewards om het beroep van Red Bull af te wijzen.''



De afgelopen week heeft Red Bull meerdere malen de titelrivaal door het slijk gehaald vanwege de clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De uitspraak van de stewards bevestigt volgens Mercedes dat Red Bull een onterechte lastercampagne was gestart.



''Behalve dat we hierdoor het incident nu achter ons laten, hopen we ook dat dit het einde is van de gecoördineerde poging van het management van Red Bull om de goede naam en de sportieve integriteit van Lewis Hamilton aan te tasten.''



Mercedes zet na de beslissing van de FIA een streep onder alle gebeurtenissen. ''We kijken nu vooruit naar het raceweekend en onze zwaarbevochten strijd voor de Formule 1-wereldtitel van 2021'', sloot de Duitse wereldkampioen af.