Saoedi-Arabië ziet tweede race wel zitten in 2021

Saoedi-Arabië zich opgeworpen als een potentiële alternatieve Grand Prix-locatie in het door covid in de war geschopte 2021-seizoen in de Formule 1.

De allereerste Jeddah-straatrace staat al gepland voor begin december, slechts veertien dagen nadat de opnieuw geplande en daarna geannuleerde Australische GP zou plaatsvinden.

Qatar en Bahrein hebben aangegeven dat ze zouden kunnen helpen, maar het kan logischer zijn dat de Formule 1 in plaats daarvan een dubbele race doet in Saoedi-Arabië.

"We hebben nog geen verzoek ontvangen van de Formule 1 om een ​​tweede race te organiseren, maar we liggen perfect op schema met onze voorbereidingen", citeert prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, een Saoedische koninklijke en provinciale gouverneur, door het Belgische Sporza .

Sommigen zullen de F1 uitschelden omdat ze een tweede race in Saoedi-Arabië overwegen, waar het koninkrijk ervan wordt beschuldigd de Formule 1 te gebruiken om mensenrechtenschendingen te 'sporten'.

Maar F1 CEO Stefano Domenicali speelt die zorgen weg.

"We geloven in het bezoeken van bepaalde landen die laten zien dat ze in de toekomst willen veranderen", vertelde hij aan het tijdschrift GQ.

"We willen ook niet betrokken zijn bij politiek. In plaats van te praten over de negatieve dingen, zouden we de positieve dingen moeten bespreken die de F1 kan laten gebeuren."