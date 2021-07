Nieuw stratencircuit Grand Prix van Saoedi-Arabië nadert voltooiing

Het stratencircuit Jeddah Corniche Circuit nadert haar voltooiing. In een jubelend persbericht laat Saoedi-Arabië weten hoe de bouw van 'het snelste stratencircuit ter wereld' er nu voor staat.

De Formule 1 racet voor het eerst in Saoedi-Arabië in december 2021. Tijdens een tour zijn diverse media gefêteerd tijdens een eerste kennismaking met het circuit, valt uit het persbericht op te maken.



Het circuit ligt aan de oevers van de Rode Zee en kent 27 bochten en is 6175 meter lang. Daarmee wordt de baan het langste stratencircuit van de F1-kalender. Naar verwachting ligt de gemiddelde snelheid op 250 kilometer per uur. Ook komt de baan in Saoedi-Arabië in de top 5 van snelste racebanen ter wereld, stelt het persbericht.

Er wordt nog gebouwd aan een futuristisch gebouw in de pitstraat. "Dat zal één van de meest unieke en innovatieve structuren in zijn soort worden, met een spectaculair uitzicht op de race-actie en op de adembenemende waterkant van Jeddah", zo verklaart het persbericht. Er wordt momenteel nog gewerkt aan de dertiende bocht van de baan, die een banking heeft van 12 graden.

Op het rechte stuk, waar de coureurs hun achtervleugel mogen openklappen in de DRS-zone, kunnen snelheden van 322 kilometer per uur behaald worden zo verwachten de Arabieren.

Het circuit krijgt verder een "ultramodern Media Island", dat wordt de plek waar verslaggevers, fotografen, cameramensen, stukjesschrijvers en andere pers aan de slag kunnen tijdens de Grand Prix.

Het "atypische stratencircuit" krijgt de naam Jeddah Corniche Circuit en is ontworpen door Hemann Tilke. De baan maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande wegen. Volgens de organisatoren van de Grand Prix wordt de baan "een van de meest uitdagende circuits tot nu toe in de Formule 1."

Prins Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal laat zich in het persbericht citeren: "Het is ongelooflijk opwindend om te bedenken dat we over 5 maanden de beste coureurs ter wereld hier onder de lichten zullen zien racen op wat het snelste stratencircuit ter wereld zal worden."

Naast de lengte van de baan zijn de jubelende zinnen in het persbericht vooral ook erg indrukwekkend qua lengte. Zo wordt de grootsheid van het nieuwe circuit beschreven met het citaat: "Het is mijn oprechte hoop dat deze tour onze mediagasten in staat heeft gesteld te zien hoeveel inspanning en planning van ons hoogopgeleide, getalenteerde en diverse personeel in de bouw van deze racelocatie van wereldklasse gaat en dat het hen helpt hetzelfde niveau van toewijding en opwinding te ervaren zoals wij dat hebben vooraf aan het onthaal van het neusje van de zalm van de autosport in Jeddah, over een paar maanden tijd."

De opbouw van het circuit is onderdeel van een toekomst visie die het koninkrijk heeft opgesteld voor 2030. "Dit moderne, opwindende en snelle circuit wordt een fysieke weergave van de doelen die we onszelf hebben gesteld als onderdeel van het Kingdom's Vision 2030-programma dat tot doel heeft een beter land op te bouwen, de welvaartsdroom van ons land te vervullen en het talent, potentieel en toewijding van onze jonge mannen en vrouwen te benutten.

Het persbericht sluit af met hoopvolle verwachtingen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië eind dit jaar. "Wij kunnen niet wachten om dit fantastische circuit tot leven te zien komen met het prachtige geluid van brullende motoren en gepassioneerde fans in december."