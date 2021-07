Carlos Sainz tempert verwachtingen rondom Ferrari

Carlos Sainz betwijfelt of Ferrari dit weekend in Hongarije kan herhalen wat het Italiaanse team in Monaco en Silverstone demonstreerde.

Eind mei kwam Charles Leclerc als beste uit de bus tijdens de kwalificatie in de straten van Monte Carlo, terwijl Sainz slechts negen seconden achter racewinnaar Max Verstappen finishte.

Hoewel Hongarije de reputatie heeft 'Monaco zonder huizen' te zijn, bagatelliseert de Spanjaard Sainz de verwachtingen voor het weekend.

"Ik denk niet dat het zo'n goede baan voor ons is", wordt hij geciteerd door Spaanse media.

"Ik denk dat het een geweldige kans is om vlak achter Red Bull en Mercedes te staan, maar downforce is nog steeds koning en uit de gegevens kunnen we zien dat die auto's nog steeds voor ons liggen door de bochten."

Sainz legt uit dat ondanks de status van Hongarije als één van de strakste en meest bochtige circuits op de kalender, het toch aanzienlijk verschilt van Monaco.

"Met deze auto's is Boedapest een circuit met gemiddelde tot hoge snelheid geworden", legde hij uit.

"Als je naar Monaco en Bakoe kijkt, zijn er al die bochten in de tweede en derde versnelling. Maar in Boedapest rijden we met deze auto's met veel downforce in het middengedeelte de hele tijd in de vierde of vijfde versnelling.

De baan is niet veranderd, maar de auto's wel en dat maakt dat het niet meer te vergelijken is met jaren waarin er met minder downforce werd gereden, zegt Sainz. "Het is dus geen puur lagesnelheids-circuit zoals het vroeger was."

Daarom verwacht de Spaanse coureur dat Ferrari achter de twee beste teams zal staan.

"Zoals we op Silverstone zagen, had Lewis iets meer snelheid dan wij op de harde banden, dus ik denk dat ze in Hongarije voorop zouden moeten liggen", zei hij.

Leclerc is het ermee eens dat de overwinning in Hongarije dit weekend "een beetje te optimistisch" is.