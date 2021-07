Honda blijft loyaal aan Red Bull in 2022 om "enorme waardering"

Honda voelde zich verplicht om aan het verzoek van Red Bull te voldoen om ook de motor voor 2022 te leveren. Reden: De "enorme waardering" voor Helmut Marko en Franz Tost.

De Japanse fabrikant verlaat de Formule 1 eind 2021, waardoor Red Bull Racing nu druk is met de opbouw van Red Bull Powertrains, dat in de toekomst de productie van motoren overneemt van de Japanners. In 2022 blijft Honda echter nog motoren leveren op verzoek van Red Bull. 2022 wordt een overgangsjaar waarna Red Bull Powertrains de bouw van de motoren zal overnemen.

Aan BBC Sport vertelt Honda F1-baas Masashi Yamamoto dat hij Red Bull-adviseur Helmut Marko en AlphaTauri-teambaas Franz Tost zó hoog heeft zitten, dat hij aan dit verzoek zeker wilde voldoen.

Loyaliteit over en weer is groot

De loyaliteit van Honda richting Red Bull en AlphaTauri is hoog, blijkt uit de woorden van Yamamoto. "Zij hebben in Honda geloofd, dus we moeten ze iets teruggeven. Wij zullen ons F1-project op 31 december van dit jaar afronden. Wij kregen echter het verzoek van Red Bull en AlphaTauri, wat leuk is, dat ze competitief willen zijn, dus ze willen dat wij samenwerken. Daarom bespreken we nu hoe we met hen kunnen samenwerken om ze concurrerend te houden."

Titelgevecht zorgt voor tijdsgebrek

Honda zal hun Formule 1-ingenieurs vanaf volgend jaar vooral laten concentreren op hun project om CO2- neutraal te worden, maar vanwege de aanhoudende titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull zullen sommigen hun werk in de Formule 1 blijven doen in 2022, want er is een tijdsgebrek om de overgang uit te voeren.

"Omdat wij dit jaar vechten voor het kampioenschap, hebben wij niet echt tijd voor de overgang of het geven van kennis aan de teams", legt Yamamoto uit.

"Red Bull zoveel mogelijk ondersteunen"

“Qua tijd is het redelijker om dat volgend jaar te doen dan dit jaar. De meeste ingenieurs zullen worden verplaatst naar het volgende project voor CO2-neutraliteit. Dus wij zijn aan het nadenken hoeveel mensen wij volgend jaar kunnen inzetten en wij zullen volgend jaar zoveel mogelijk inzetten om Red Bull te ondersteunen.”