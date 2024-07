Historie: Sakon Yamamoto, de eeuwige invaller

In elke sport zijn er atleten die genoegen moeten nemen met een bijrol. In de autosport kan er altijd een coureur uitvallen, en daarom zijn er reserves nodig. Vandaag viert eeuwige invaller Sakon Yamamoto zijn verjaardag. Op de baan maakte hij geen indruk, maar vandaag de dag doet hij dat wel. Al heeft hij de helm ingewisseld voor een stropdas.

Als je een quiz zou houden over alle coureurs die deze eeuw in de Formule 1 reden, zal de naam van Sakon Yamamoto voor veel mensen als laatste worden ingevuld. De Japanner is door het grote publiek alweer vergeten, terwijl hij zeker wel 21 Grands Prix heeft gereden. Geen van die races reed hij als eerste keuze, hij was altijd de man die moest invallen voor zieke of ontslagen coureurs.

Kansen

Op 9 juli 1982 werd Sakon Yamamoto geboren in het Japanse Toyohashi. Hij presteerde niet bepaald sterk in de opstapklassen, maar toen kreeg hij in 2005 een testrol bij het team van Jordan. Ook in 2006 vond hij weer onder als reserve, ditmaal bij het gloednieuwe Japanse team Super Aguri. Hij reed een aantal vrije trainingen voor het team, en aangezien de Japanse renstal coureurs versleet alsof het slechte autobanden waren, mocht hij in Duitsland debuteren in de koningsklasse.

Het was geen superdebuut, want hij viel direct uit. Pas in zijn vijfde race wist hij de finishvlag te zien. Voor 2007 had hij geen stoeltje gevonden, maar als ‘bankzitter’ kon hij wel weer aan de bak. Ditmaal was het nieuwe Nederlandse team van Spyker zijn werkgever. Ook deze renstal moest na het vertrek van Christijan Albers op zoek naar een coureur. In Hongarije mocht Yamamoto instappen als vervanger van de eerder vervanger Markus Winkelhock. Zijn resultaten waren niet heel sterk, maar toch verdiende hij voor 2008 weer een reserverol, dit keer bij het team van Renault.

Renault beschikte echter over nog meer reserves, dus Yamamoto at vooral uit zijn neus en haalde geintjes uit. Menig hoteleigenaar zal nog terugdenken aan zijn grappen en grollen. In 2008 maakte hij geen Formule 1-meters, en zijn avontuur in de koningsklasse leek voorbij te zijn.

Niets bleek echter minder waar te zijn, want ultieme achterblijver HRT had nog een reserve nodig. Yamamoto nam zijn plaats achterin de pitbox weer in, maar aangezien er hier nogal werd gegoocheld met coureurs, mocht hij toch nog invallen! Yamamoto reed een aantal races, maar daarna was zijn loopbaan echt voorbij. Al was hij ook nog even reserve van Marussia Virgin Racing.

Nieuw leven

Na de Formule 1 reed Yamamoto nog in een aantal klassen, zonder echt succesvol te zijn. De Japanner verruilde zijn helm voor een stropdas, en hij beproefde zijn successen in het bedrijfsleven. In 2021 maakte hij nog een opmerkelijke carrièreswitch en stapte hij de politiek in. Hier was hij wel succesvol en werd hij zelfs in het Japanse Lagerhuis gekozen. Zo zie je maar weer, een matige coureur kan altijd nog heel veel uit zijn loopbaan halen.