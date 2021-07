Een 3D-animatie op het Youtube-kanaal van 'Crashalong' toont de verschillende racelijnen die Lewis Hamilton neemt als hij Verstappen probeert in te halen ten opzichte van zijn inhaalpoging op Charles Leclerc in diezelfde bocht.

Toen Hamilton Verstappen probeerde in te halen miste Lewis Hamilton de binnenkant van de bocht, terwijl hij de apex wel haalt als hij Leclerc inhaalt. De poging om Verstappen in te halen leidde tot contact tussen Hamilton's linker voorwiel en Verstappen's rechter achterband. Het gevolg was een harde crash voor Max Verstappen tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Uit het filmpje wordt duidelijk dat Hamilton een veel wijdere lijn rijdt als hij in de negende bocht probeert Vertappen aan de binnenkant in te halen, vergeleken met de meer succesvolle inhaalpoging Hamilton later in de race op hetzelfde punt. Een aantal ronden voor het einde weet Lewis Hamilton de Ferrari van Charles Leclerc in te halen voor de leiding van de race.

Donderdag mag Red Bull Racing in een ingelaste videomeeting extra uitleg geven waarom zij de straf van tien seconden voor Lewis Hamilton te laag vinden. Red Bull Racing hield Lewis Hamilton volledig verantwoordelijk voor de crash van Max Verstappen in Copse Corner.

Volgens Christian Horner is de straf die Hamilton kreeg dan ook veel te laag. De FIA maakte dinsdag bekend dat de zaak opnieuw bekeken wordt in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije. Dat gebeurt morgen tijdens een videoconferentie.