Red Bull Racing in beroep tegen straf Hamilton over crash Max Verstappen

De straf van tien seconden die Lewis Hamilton kreeg tijdens de Britse Grand Prix voor het van de baan af rijden van Max Verstappen wordt opnieuw bekeken. Red Bull Racing is in beroep gegaan tegen de straf.

Hamilton tikte Verstappen in één van de snelste bochten ter wereld van de baan, volgens Red Bull Racing is er nieuw bewijs genoeg om in beroep te gaan tegen het besluit van de race-stewards van de FIA die Hamilton een tijdstraf oplegden. Het kon de Brit er niet van weerhouden te winnen op zijn thuiscircuit.

De FIA ​​zal donderdag voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix via videoconferentie van Red Bull horen wat hun kijk op de zaak is en waarom zij de straf voor Hamilton te licht vonden. Het team is woedend sinds het contact tussen Verstappen en Hamilton in de eerste ronde van de Britse Grand Prix, waarna Verstappen met een impact van 51G zijdelings in de bandenstapels vloog.

Zijn auto is afgeschreven, Honda onderzoekt nog altijd wat zij kunnen met de motor en Red Bull Racing berekende dat er zo'n € 1,5 miljoen schade zou zijn voor het team. Verstappen werd na medische controles voor de zekerheid overgevlogen naar het ziekenhuis in Coventry. Daar onderging hij verder onderzoek, zo werden er een CT-scan en een MRI-scan gemaakt. De snelle Limburger werd 's avonds laat ontslagen.

Voorafgaande aan de Britse Grand Prix had Verstappen nog 32 punten voorsprong op Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap Formule 1. Na afloop van de race was daar nog maar weinig van over: Na Hamilton's overwinning op Silverstone heeft Verstappen nog slecht acht WK-punten voorsprong op de nummer twee Hamilton van Mercedes.

Red Bull zal via videoconferentie hun beroep toelichten, zo worden naast de teammanager ook maximaal twee andere getuigen gehoord, zo maakte de FIA vandaag bekend.