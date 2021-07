Nico Rosberg: "Valtteri Bottas verdient het om bij Mercedes te blijven"

Nico Rosberg denkt dat Valtteri Bottas het verdient om bij Mercedes te blijven rijden.

Rosberg had zelf een nogal bittere relatie met Lewis Hamilton toen hij bij Mercedes reed. Nadat Rosberg Hamilton in 2016 wist te verslaan voor het kampioenschap had de Duitser er vervolgens geen trek in om zijn wereldtitel te verdedigen. Rosberg ging onverwachts met pensioen.

Rosberg werd in allerijl vervangen door Valtteri Bottas voor 2017 en daarna. Sindsdien rijdt Bottas in dienst van Lewis Hamilton en het 'teambelang' bij Mercedes. Daarbij was Bottas nooit echt een grote bedreiging voor de snelle Brit.

Bernie Ecclestone verwoordt het in de krant Blick als volgt: "Bottas is een goede nummer 2 en niets meer."

Volgens eenmalig wereldkampioen Nico Rosberg staat Mercedes-teambaas Toto Wolff voor een duivels dilemma, zo vertelt hij in Daily Express: "Het is een moeilijke omdat Bottas goed rijdt en in wezen het zou verdienen om daar te blijven."

Hij vervolgt: "Tegelijkertijd is George Russell een rijzende ster van de toekomst en presteert hij ongelooflijk goed met een auto die het in principe niet zou verdienen om in Q3 te staan. Hij zou ook de Mercedes-stoel verdienen, dus het is een moeilijke beslissing en ik denk dat ze nog niet eens weten welke kant het op gaat. Laten wij eens kijken wat ze beslissen," voegde Rosberg eraan toe.

Mocht Bottas toch worden verteld waar het gat van de deur is, dan zou Bottas' management snel rond kunnen komen met Alfa Romeo voor een voortzetting van de loopbaan van Bottas, schrijven meerdere media de laatste weken.

Volgens Blick heeft Toto Wolff warme banden met Frédéric Vasseur van Alfa Romeo. Volgens de berichten zou Vasseur vrij spel hebben om te beslissen wie er in 2022 in zijn auto's zitten.

Vorige week zei Giedo van der Garde bij ZiggoSport dat hij verwacht dat Bottas 'gewoon' bij Mercedes kan blijven, en dat George Russell dus ook voorlopig nog bij Williams zal moeten rijden.