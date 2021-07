Toto Wolff begrijpt emotie Jos Verstappen, verdedigt Hamilton

Toto Wolff zegt begrip te hebben voor de 'emotionele' reactie van Jos Verstappen nadat Lewis Hamilton Max Verstappen van de baan tikte in één van de snelste bochten ter wereld: Copse Corner op Silverstone. Hamilton won, Verstappen moest voor medische controles naar het ziekenhuis.

Jos Verstappen zou vorige week tegen F1-insider hebben gezegd dat hij zich stoorde aan de juichende, vlag zwaaiende en uitbundige Lewis Hamilton na de race, terwijl Max Verstappen op dat moment nog in het ziekenhuis was. Volgens F1-Insider zou Verstappen hebben gezegd dat Wolff "niet meer hoefde te bellen". Later ontkende Verstappen via Twitter dat hij gesproken had met F1-Insider.

Begrip

Hoe het ook zit: Toto Wolff zegt de emoties bij vader Verstappen wel te begrijpen, vertelt hij bij RTL Deutschland. "Het duel is gewoon zeer competitief. Natuurlijk begrijp ik een vader die hier terecht heel emotioneel reageert, omdat zijn zoon een ernstig ongeluk heeft gehad. Dus vanuit dat perspectief is het begrijpelijk. Je moet de emotionele kant hiervan begrijpen. De concurrentie met Red Bull en ons was vooraf al zwaar."

Breed houden

Wolff neemt het wel op voor Hamilton: "Een coureur moet zich niet terugtrekken als het gaat om racen op de baan. Dat betekent dat je je lijn in je voordeel moet kunnen behouden en daar hoort soms ook bij dat je je ellebogen moet uitsteken", zo legt Wolff uit.

Volgens Wolff zijn Verstappen en Hamilton "geen kinderen".

"De botsing zelf kan natuurlijk worden opgesplitst in 1000 afzonderlijke beelden, en op basis daarvan vorm je een mening. Maar er zijn net zoveel tegenargumenten, namelijk dat Lewis meer dan halverwege Max zat en Max er wat teveel bovenop zat", zei Wolff.

Volgens Wolff moet je de emotie los zien van de feiten en "in dit geval je de schuld niet duidelijk kunt toewijzen".

Volgens Wolff is er dus duidelijk sprak van een klassiek race-ongeval, terwijl de race-stewards dat heel anders zagen. Zij wezen Hamilton aan als schuldige en gaven hem een, volgens velen veel te milde, straf. Wolff is het met die straf nog altijd niet eens.

Wolff: "Ik zie het als een 50-50-verhaal. Lewis heeft in het verleden bewezen dat hij er niet op uit is om iemand van de baan te rijden of te botsen. Sterker nog, hij heeft laten zien dat hij in geval van twijfel zichzelf soms inhoudt door toe te geven en niet in botsing te komen", voegde Wolff eraan toe.

Red Bull-bazen en Jos Verstappen lieten duidelijk van zich horen na afloop van de race: zij waren dan ook niet te spreken over de uitgebreide vieringen van Lewis Hamilton op het moment dat Verstappen zich nog in het ziekenhuis bevond voor uitgebreide medische controles.

"Natuurlijk komen hier emoties naar boven", zegt Toto Wolff daarover.

"Ik denk dat als wij aan de andere kant hadden gestaan, wij er op dezelfde manier naar zouden hebben gekeken. Maar wat wij niet zouden hebben gedaan, is zo snel naar buiten treden met persoonlijke beschuldigingen", zei de Oostenrijker.

Wolff zegt dat Mercedes "te allen tijde wist" dat Max Verstappen in principe ongedeerd was en "het relatief goed deed".

Wolff vertelt bij de Duitse TV-zender: "Daarom was onze reactie daarop aangepast. Maar wij accepteren natuurlijk dat iedereen een andere mening heeft."