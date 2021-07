Jos Verstappen klaar met vriendschappelijke relatie Toto Wolff: "Hij hoeft mij niet meer te bellen"

Mercedes-baas Toto Wolff en Jos Verstappen hadden vele jaren altijd goed contact, maar na de Grand Prix van Groot-Brittannië is dat enigszins bekoeld. De twee vierden zelfs Kerst met elkaar, enkele jaren geleden en kwamen bij elkaar over de vloer, maar daar is sinds afgelopen weekend geen sprake meer van.

Verstappen senior laat niets te wensen over en is zeer duidelijk in hoe Toto Wolff zich opstelt. Tegenover F1-Insider vertelt Jos: "Je viert je overwinning niet met zo'n euforie als de ander nog in het ziekenhuis ligt. En wat Toto betreft, we hebben al jaren een goede relatie, hij bleef ons bellen en vleien. Ik denk dat iedereen weet waarom."

Wolff belde niet na crash

Na de Grand Prix van zondag had Verstappen senior daarom een telefoontje verwacht van Wolff, maar die bleef achterwege. 'Hij heeft geen contact met ons opgenomen. Nu hoeft hij niet meer te bellen."

Jos is de dag na het incident niet van standpunt verandert over de crash tussen de twee titelkandidaten. "Max was degene die de bocht had. Lewis had meer ruimte moeten laten. Dat deed hij later wel met Charles Leclerc op dezelfde plek."