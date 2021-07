Verstappen ontkent verhaal dat Toto Wolff niet meer hoeft te bellen

Jos Verstappen ontkent het verhaal dat F1-insider begin deze week bracht dat Toto Wolff Verstappen niet meer hoeft te bellen. Eerder deze week maakte F1-insider melding van een gesprek met Jos Verstappen, waarin de Limburger aangegeven zou hebben dat Toto Wolff hem niet meer hoeft te bellen.

Via Twitter laat Jos Verstappen nu weten dat hij helemaal geen interview met die website heeft gehad. In een interview met de betreffende site zou Verstappen uitspraken hebben gedaan waarin de strekking was dat de betrekkingen met de Mercedes-baas zouden zijn bekoeld.

Heb helemaal geen gesprek gehad met F1 inside — Jos Verstappen (@MaVic009) July 21, 2021

Verstappen zou hebben gezegd: "Je viert je overwinning niet met zo'n euforie als de ander nog in het ziekenhuis ligt. En wat Toto betreft, we hebben al jaren een goede relatie, hij bleef ons bellen en vleien. Ik denk dat iedereen weet waarom."

Ook werd beweerd dat Verstappen wel een telefoontje van Wolff had verwacht na de zware crash van Verstappen. Toen dat uitgebleven zou zijn zou Wolff helemaal niet meer hebben hoeven bellen met de Verstappens. Daarbij werd Jos Verstappen geciteerd: "Hij heeft geen contact met ons opgenomen. Nu hoeft hij niet meer te bellen."

Uit Verstappens tweet zou nu blijken dat dat verhaal een broodje-aap is.