Esteban Ocon verklaart dip in prestaties: "Lag aan het chassis"

Esteban Ocon zegt dat hij weer op snelheid is nadat hij in Silverstone de beschikking had over een nieuw chassis.

Ocon zegt dat hij de gang er inmiddels weer in heeft, nadat hij de voorgaande races een behoorlijke dip vertoonde qua zijn prestaties. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk werd bekend dat Ocon zijn contract met drie jaar verlengde bij Alpine, daarna werden zijn prestaties er niet beter op.

Na de twee Grands Prix in Oostenrijk zei de Fransman dat hij bij zijn team om een nieuw chassis had gevraagd, omdat hij de laatste races het tempo van zijn teamgenoot Fernando Alonso niet meer kon bijbenen.

Na de Britse Grand Prix zegt Ocon: "Ik twijfel er bijna niet aan dat het probleem is opgelost. Wij hebben niet alleen het chassis vervangen, maar ook veel onderdelen. We merkten maandag iets na de tweede race in Oostenrijk en wij vroegere ons af of dit de oorzaak zou kunnen zijn."

"Maar dat maakt nu niet uit. Wat telt, is dat ik mij weer erg op mijn gemak voel. Op Silverstone veranderde het gedrag van de auto vanaf de eerste oefensessie. Het werd weer beter en competitiever", voegde Ocon eraan toe.