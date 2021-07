Hamilton jubelt het uit: "Titelgevecht weer volledig open"

Lewis Hamilton prijst zijn team vanwege het brengen van upgrades naar Silverstone, waar hij afgelopen zondag de race wist te winnen. De Brit deed daarmee goede zaken in het wereldkampioenschap, want WK-leider Max Verstappen scoorde niet nadat Hamilton Verstappen van de baan tikte.

Hamilton zegt nu dat hij "geïnspireerd was" door de nieuwe onderdelen die zijn team meebracht naar Silverstone, terwijl hij de donderdag vóór de Grand Prix nog beweerde dat de aanpassingen aan zijn auto geen "enorme verbeteringen" zouden teweeg brengen.

Tijdens de kwalificatie op vrijdag was hij het snelste, toch wist Max Verstappen hem af te troeven tijdens de sprintrace. Nadat Verstappen tijdens de hoofdrace in de eerste ronde van de baan werd gereden en per ambulance naar het medische centrum op het circuit werd gebracht, mochten de monteurs van Mercedes tijdens de code rood sleutelen aan de auto van Hamilton. De Brit had wat lichte schade aan zijn voorvleugel nadat hij in Copse Corner Verstappen op diens rechter achterband raakte.

Hamilton kon aanvallen terwijl zijn rivaal eruit lag

Het gaf de Britse regerend wereldkampioen de mogelijkheid om vervolgens vol aan te vallen tijdens de Britse Grand Prix. En zo wist Hamilton Charles Leclerc een paar ronden voor het einde in te halen, en had hij geen enkele pijn van de tien seconden straf die hij ontving voor het veroorzaken van de stevige crash van Max Verstappen in de eerste ronde. Verstappen schoof op hoge snelheid zijdelings in de bandenstapels en kreeg een klap van 51 keer zijn gewicht te verduren.

Hamilton deed gouden zaken wat betreft zijn aspiraties voor het kampioenschap: de achterstand van 32 WK-punten die hij vooraf aan de Britse Grand Prix nog had op WK-leider Max Verstappen, was na de Grand Prix vrijwel teniet gedaan. Hamilton komt nu nog slechts acht kampioenschapspunten tekort op de Nederlandse coureur van Red Bull Racing.

Uitbundig

Hamilton vierde vlak na de race uitbundig, zwaaiend met de Union Jack, terwijl Verstappen richting het ziekenhuis in Coventry werd gevlogen.

Lewis Hamilton: "Om te zien dat wij na de upgrade weer volledig terug zijn in het kampioenschap waarbij wij relatief dichtbij zitten, en om te zien dat wij voor hen (Red Bull, red.) wisten te kwalificeren, was werkelijk heel, heel geweldig", zo stelde Hamilton.

Hij schreef de 99ste Grand Prix-overwinning achter zijn naam en is weer een serieuze bedreiging voor het kampioenschap voor Max Verstappen.

"Geïnspireerd"

Hamilton: "Ik was geïnspireerd door wat het team wist te brengen. Het is eerlijk gezegd zo'n moeilijk jaar geweest, ik heb er amper van genoten. Ik houd van dit gevecht en het is eerlijk gezegd een emotionele achtbaan, zoals het altijd is in een kampioenschap. Ik genoot echt van die eerste vier races, waarbij het weer zo dicht op elkaar zat als tijdens dit weekend. Toen zagen wij dat zij die stap vooruit maakten en ik moet toegeven dat wij zeker wel een aantal fouten hebben gemaakt als een team, maar wij verloren ook een beetje prestatievermogen."

Hamilton vervolgt zijn relaas: "Had ik verwacht dat wij weer terug zouden zijn in het titelgevecht? Jeez, ik weet het niet. Ik heb ervoor gebeden en erop gehoopt, maar ik dacht dat het een kwestie zou zijn van lang ploeteren om te proberen weer de punten bij elkaar te sprokkelen maar wij zijn nu dichterbij."

Hamilton sluit af: "Max ligt nog altijd een aantal punten op ons voor, maar the race is on."