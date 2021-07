Red Bull's Helmut Marko: "Wij zijn op elk circuit snel"

Dr. Helmut Marko zegt dat de rest van de felle titelstrijd in 2021 nu "nog spannender" zal worden.

Lewis Hamilton van Mercedes kwam afgelopen zondag in botsing met de WK-leider Max Verstappen op Silverstone. Eerder deze week liet Marko weten dat Red Bull een advocaat in de arm heeft genomen om te onderzoeken of ze een zwaardere straf kunnen afdwingen.

"We kunnen dit niet zomaar laten gaan. Het was echt een geluk dat er niets ernstigs met Max gebeurde. De auto en waarschijnlijk de motor zijn schroot. Dat kan niet. Een race-schorsing zou rechtvaardig zijn", vertelde hij aan de grootste Oostenrijkse krant Kronen Zeitung.

"Het was een onverantwoorde daad van hem. Hamilton moet weten wat de gevolgen zijn. Een schorsing van de race zou terecht zijn."

Bij RTL Deutschland voorspelt de Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing dat de strijd om het kampioenschap nu alleen nog maar feller en feller zal worden.

"De relatie zal nu zeker nog gespannener worden. Laten we het zo zeggen - het was nooit een ontspannen relatie. Maar dat is wel spannend voor het publiek", aldus de Oostenrijker bij de Duitse TV-zender.

"Wij zullen ons gedragen binnen de eerlijke, sportieve methoden. Wij weten dat we een geweldig pakket hebben. Dit is een grote tegenslag, daar bestaat geen twijfel over, en we vinden het een zeer onrechtvaardige. Maar wij zijn sterk genoeg om het te accepteren."

"Wij wonnen sprintrace met gemak"

"Wij wonnen de sprint op Silverstone met gemak, en wij zouden ook de hoofdrace hebben gewonnen, dat was wel heel duidelijk. Wij hebben bewezen dat we dit jaar op elk circuit competitief zijn."

Volgens Marko zijn de vooruitzichten voor de Hongaarse Grand Prix positief. "Boedapest zal vergelijkbaar zijn, hoewel het totaal andere circuitkenmerken heeft. Het is altijd gedomineerd door Mercedes, maar dat is geen reden voor ons om bang te zijn."

Marko besluit: "Wij gaan er vanuit dat het weer heel close wordt, maar hopelijk vindt het duel op een eerlijk niveau plaats. Dan zijn we heel optimistisch dat we weer gaan winnen."