Kalff en Van de Grint oneens over schuld Hamilton aan crash Verstappen

Als de Grand Prix van Groot-Brittannië niet was stil gelegd na de crash van Max Verstappen, dan had Lewis Hamilton wellicht de race nooit kunnen winnen. Ondanks dat Allard Kallf en Kees van de Grint het niet eens worden over de schuld van Hamilton aan de crash van Verstappen, menen beide heren dat de straffen in de Formule 1 hoognodig eens moeten worden herzien.

Het geluk van Hamilton: Parc Ferme-regels staan Mercedes toe te sleutelen tijdens rode vlag

Volgens Allard Kalff zijn de Parc Fermé-regels dan ook rijp voor aanpassingen. Na de crash van Max Verstappen had Lewis Hamilton al het geluk van de wereld dat de race werd stil gelegd met een rode vlag. Dat gaf het team van Mercedes de mogelijkheid om aan de wagen van Hamilton te sleutelen. Zo werd er aan de voorvleugel gewerkt, tijdens het half uur dat de F1-bolides stonden opgelijnd in de pitstraat.

Terwijl het wrak van de bolide van Max Verstappen's RB16B werd weggetakeld en Verstappen ondertussen met de ambulance werd afgevoerd richting het medische centrum, mochten monteurs de W12 van titelrivaal Lewis Hamilton oplappen.

Hamilton aangewezen als schuldige

In de eerste ronde raakte Hamilton met zijn linker voorband Max Verstappen, waarmee Hamilton de Limburger uit de race tikte. Lewis Hamilton meldde na het incident met Verstappen via de boordradio dat hij schade had aan zijn auto.

Allard Kalff kan er met zijn verstand niet bij dat de Mercedes-coureurs doodleuk aan de auto van Hamilton mochten sleutelen nadat de rode vlag werd gezwaaid. Dat meldt Kalff in RTL GP's Slipstream.

Kalff en voormalig bandengenie van Bridgestone Kees van de Grint worden het niet eens dat Hamilton schuldig was aan de crash van Verstappen. Van de Grint analyseert dat het volgens hem een raceongeluk is, terwijl Kalff meent dat Hamilton Verstappen heeft bestolen van de overwinning op Silverstone.

Wel worden de heren het eens dat de straf die Hamilton kreeg "idioot" is. Kalff: "Hamilton krijgt de schuld, krijgt tien seconden straf. Ja jongens, dan kun je net zo goed geen straf geven."

Strafje voor de bühne

Van de Grint is het daar roerend mee eens: "Wij zijn het er dan niet over eens of hij schuldig is of niet, maar als je hem dan straf geeft dan zeg je daarmee: 'hij is schuldig aan dit ongeluk', maar dan moet het ook een forse straf zijn. Dit is een straf voor de bühne, want een beetje een insider weet natuurlijk: met tien seconden straf in dit veld - waar zijn enige concurrent en de enige maatstaf er niet meer bij is - dat Hamilton die race gaat winnen. Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt, maar hij verziekt de race van Verstappen. Dat doet hij. Als je dan vindt dat dat onsportief is, dat het een overtreding van de regels is, dan geef je een forse straf en dan geef je hem geen tien seconden. Maar met tien seconden straf, weet je van tevoren dat hij die race gaat winnen."

Van de Grint vindt dat het hele evenement hierdoor "toch wel ongeloofwaardig was voor de Formule 1".

Lobby Olav Mol

Kalff pleit er dan ook voor dat het reglement moet worden aangepast. Maandag zei Olav Mol ook al dat aanpassing van de regels en straffen nu wel op zijn plaats is. De F1-commentator van ZiggoSport introduceert de term 'finishpenalty' en start een lobby bij de FIA om de straffen eerlijker te maken.