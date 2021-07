Olav Mol start lobby voor straffen die "meer in verhouding staan"

Olav Mol start een lobby bij de FIA voor straffen die meer in verhouding staan tot de overtreding. Dat zegt Olav Mol bij Grand Prix Radio.

De ZiggoSport-commentator vond de straf die Lewis Hamilton kreeg na het van de baan kegelen van Max Verstappen niet bevredigend.

Mol introduceert de term 'finishpenalty'

Mol: "Wat mij beter lijkt is een finishpenalty. Je krijgt voor een incident tijdens de kwalificatie al een gridpenalty, dus waarom geen finishpenalty tijdens de race? Dat zou inhouden dat je, afhankelijk van de straf, een bepaald aantal plaatsen terug wordt gezet in de einduitslag. Het staat nu niet in verhouding. Ik ga dat aankaarten bij de FIA."

De Formule 1-commentator zegt dat Lewis Hamilton maar mild is gestraft na het incident met Verstappen. Ondanks dat Hamilton tien seconden straf kreeg, kon hij de race alsnog winnen en maximaal punten scoren terwijl hij zijn concurrent Verstappen van de baan had gereden.

Voorsprong Verstappen verdampt

De riante voorsprong van Max Verstappen in het WK is na de Grand Prix van Groot-Brittannië vrijwel teniet gedaan. Max Verstappen heeft nu nog slechts een voorsprong van acht WK-punten ten opzichte van Hamilton in het kampioenschap Formule 1. Vooraf aan het raceweekend op Silverstone had Verstappen nog 32 punten voorsprong op de Britse Mercedes-coureur.

Hamilton

Hamilton houdt voet bij stuk: volgens hem treft hem geen enkele blaam voor wat betreft de crash tijdens de eerste ronde, waarbij Verstappen op hoge snelheid zijwaarts de muur in vloog in Copse.

Volgens Mol is Hamilton een grote jongen als hij zijn fout alsnog zal inzien en toegeven.

"Dat is allemaal in de heat of the moment, maar de komende dagen wordt duidelijk hoe groot hij is als sportman", aldus Mol.