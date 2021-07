Helmut Marko onthult schadepost van crash Max Verstappen: 750.000 euro

Na de crash van Max Verstappen in de Grand Prix van Groot-Brittannië was er van zijn RB16B weinig over. Red Bull-adviseur Hemut Marko heeft onthuld dat de schade €750.000 is. De reparatiekosten van de Honda-motor zit daar nog niet bij inbegrepen.

"Dit is zoals de zaken er nu voor staan, al is de motorsituatie nog niet helemaal duidelijk", zegt Marko tegen RTL. "Maar met de budgetcap is het een aanzienlijk bedrag en het doet het ons pijn." Alle teams moeten namelijk vanaf dit seizoen houden aan een maximum budget.

Of de Honda-motor gerepareerd kan worden, is afwachten, maar Honda F1-chef Toyoharu Tanabe is positief gestemd. ''In werkelijkheid lijkt het erop dat de schade minder is dan wat we eerst zagen. De werkelijke schade kan echter niet worden bepaald wanneer het in de auto is gemonteerd. Dus we willen het graag terugsturen naar de fabriek in Sakura en het controleren voordat we een beslissing nemen."

Het hele seizoen mogen teams drie motoren gebruiken. Overschrijd een team de limiet dan volgt er een gridstraf van tien posities.

Mocht de krachtbron vervangen worden, kan dit nadelig uitpakken voor Verstappen. De Nederlander rijdt dan met zijn derde motor met nog dertien races te gaan.

Normaliter doen de teams maximaal zeven tot acht races met een een krachtbron. De kans is dan ook groot dan Red Bull Racing een vierde motor moet aanspreken met een penalty tot gevolg.