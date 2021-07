Hamilton reageert op Horner: "Ik heb hem niets te zeggen, hij is overmand door emoties"

Lewis Hamilton zegt dat zijn achtste Grand Prix-overwinning in Engeland niet als onterecht aanvoelt, zoals Red Bull Racing-teambaas Christian Horner had gesuggereerd. Met de tribunes volgepakt, was het gebrul oorverdovend toen Hamilton een wonderbaarlijke overwinning behaalde. Het incident met Max Verstappen was echter het belangrijkste gespreksonderwerp na de race in Silverstone.

Het was een intense openingsronde op Silverstone toen Hamilton en titelrivaal Max Verstappen in duel waren om de leiding van de race, maar bij Copse ging het helemaal mis toen de linker voorband van Hamilton Verstappen rechtsachter aantikte. Het gevolg was een crash met 51G impact voor de Nederlander.

Christian Horner en Helmut Marko hebben het ongenoegen van Red Bull over de rol van Hamilton bij het ongeval duidelijk gemaakt, terwijl Verstappen, die uit voorzorg naar het ziekenhuis in Coventry werd gestuurd, van mening was dat Hamilton's feestvieringen na de race respectloos waren.

Emoties

Die vieringen kwamen volgens Horner na een overwinning die Hamilton zou moeten voelen als 'onterecht'. De Mercedes-coureur voelt echter geen gebrek aan voldoening van zijn overwinning en voelde in plaats daarvan dat de opmerkingen van Horner eenvoudigweg voortkwamen uit overkokende emoties.

“Ik heb niet echt iets te zeggen tegen Christian. Deze overwinning voelt namelijk niet als onterecht voor mij. Er zijn 2.000 mensen die ongelooflijk hard werken in mijn team – het gaat natuurlijk niet alleen om mij."

“Natuurlijk heb ik al gezegd dat dit niet de manier is waarop ik iets wil laten gebeuren in de race. Ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal een stapje terug doen. Emoties lopen hoog op. Ik weet hoe het is om punten te verliezen binnen een team en in die positie te zitten, dus ik voel er niets voor."

Met die overwinning bracht Hamilton zijn achterstand op Verstappen aan de kop van het rijderskampioenschap terug naar acht punten, terwijl Mercedes bij de constructeurs nu slechts vier punten achterstand heeft op Red Bull.