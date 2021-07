Boze Helmut Marko op Duitse Sky TV: "Hamilton zou geschorst moeten worden"

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft in niet mis te verstane bewoordingen gereageerd op de inhaalactie die Lewis Hamilton probeerde in Copse om voorbij te geraken aan zijn pupil Max Verstappen. De Oostenrijker die vaker in het nieuws komt met gepeperde uitspraken stelde ook in zijn reactie op deze controversiële crash niet teleur en foeterde tegen het Duitse Sky TV dat Lewis Hamilton een schorsing verdiende.

"Ik denk niet dat de normale sportreglementen afdoende zijn om hier een straf voor te bepalen," begon de Oostenrijker furieus. "Ik weet niet eens wat normaal gesproken de maximale straf is voor dit soort incidenten, maar dit soort roekeloze en gevaarlijke acties zouden bestraft moeten worden met een schorsing of iets dergelijks."

Lewis Hamilton kreeg zoals bekend slechts een tienseconden tijdstraf en rijdt op het moment van schrijven gewoon op de derde plek rond met nog volle kansen om 25 punten in te lopen op WK-leider Max Verstappen.