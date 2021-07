Red Bull Racing vervangt vlammende remmen van Max Verstappen

Gisteren tijdens de start van de sprintkwalificatie stonden de remmen van Max Verstappen in de brand. De Nederlander had zijn remmen dermate flink opgewarmd dat bij het stilstaan en wachten tot de rode lichten uitgingen, de vlammen uit zijn remmen kwamen.

Verstappen was net op tijd weg om een echte brand en verdere schade te voorkomen en had een start als een komeet, waarna hij de pole position pakte in de sprintkwalificatie, voor de race van vanmiddag.

Red Bull Racing heeft wat onderzoek gedaan en de conclusie was dat er enkele onderdelen van de remmen vervangen moesten worden. Dat is inmiddels gebeurd waardoor de Nederlander kan beschikken over een nieuwe remklauw en remtrommel.