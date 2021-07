Marko groet keizerrijk van Wolff na zege in sprintrace: ''Verstappen liet zien wie de baas is''

Mercedes-baas Toto Wolff liep vol vertrouwen de paddock door van Silverstone na de kwalificatie en zei zonder bescheidenheid: ''Het keizerrijk [van Mercedes] slaat terug''. Niet zo gekke gedachte, als je bedenkt dat de Duitse succesformatie sinds de start van het hybride-tijdperk in 2014 bijna alle wedstrijden op het legendarische circuit heeft gewonnen. Alleen Ferrari in 2018 en Max Verstappen in 2020 konden Mercedes van de zege afhouden.

Mercedes was daarom ook de grote favoriet in de sprintrace. Echter, Max Verstappen stak er dit keer weer een stokje voor. Of de Nederlander dit kan herhalen voor de wedstrijd van zondag, is afwachten, maar de eerste tik aan het imperium van Wolff is uitgedeeld.

Helmut Marko, Red Bull-adviseur was na afloop dan ook zeer tevreden met het resultaat. ''Het record is leuk, maar nog belangrijker zijn de drie punten'', zegt de Red Bull-adviseur tegen de Oostenrijkse tv-zender ORF.

De bliksemstart van Max Verstappen, waarbij Lewis Hamilton passeerde voor de leuding, speelde daarin een cruciale rol volgens Marko. ''Inhalen is niet mogelijk. We zeiden tegen Max: 'je moet een beslissing nemen aan het begin'. Hij deed dat, pareerde alle aanvallen en liet zien wie de baas was. Groeten aan het keizzerijk [van Toto Wolff].''

Op het oog leek Verstappen een gemakkelijke middag te hebben op het zonnige Silverstone. Niets was minder waar volgens de Red Bull-adviseur. Het rubber onder de RB16B had het zwaar te verduren. "Het was nagels bijten omdat we ook behoorlijk wat trillingen hadden. Dus het wordt in de Grand Prix niet makkelijk. We zullen goed moeten nadenken over de bandenstrategie", zei de 78-jarige Marko tot slot.