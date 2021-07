Spin van Perez zorgde voor heftige trillingen aan zijn Red Bull

Waar Max Verstappen gisteren weer in de spotlights stond, deed zijn teamgenoot Sergio Perez dat op een hele andere manier. De Mexicaan spinde van de baan waardoor hij helemaal achteraan het veld kwam te rijden. Hij wist ternauwernood zijn Red Bull uit de bandenstapels te houden, maar zijn banden waren door de spin vlak gesleten dat de trillingen in zijn wagen dermate hevig werden dat hij een ronde voor de finish uit moest vallen.

Teambaas Horner beschermt Perez, maar de positieve sfeer rondom de teamgenoot van Verstappen lijkt langzaam toch te draaien. Horner zei na afloop gisteren: "Het is gewoon dat we Checo niet terug hebben gekregen op een goede positie na die spin, zo vroeg in de race. Gelukkig zijn zowel de auto als coureur in orde."

“Hij verloor de controle over de achterkant van zijn waren. Dat was geen groot probleem, maar het zorgde voor een enorm vlakke kant op de banden. Gelukkig heeft hij geen muur of bandenstapel geraakt, maar toen de trillingen zo sterk toenamen hebben we besloten om de auto terug in de pits te laten rijden en uit te vallen, zodat we alles op tijd kunnen controleren voor de race van zondag."