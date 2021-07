Nieuwe ontwerp F1-auto's is lang niet volgens iedereen zo 'futuristisch'

Terwijl de Formule 1 het nieuwe concept voor de auto's voor 2022 presenteerde met kreten als "hypermodern" en "futuristisch", doet het nieuwe ontwerp Red Bull Racing-teambaas Christian Horner juist denken aan IndyCar-bolides uit de jaren negentig.



Donderdag presenteerde de Formule 1 het nieuwe ontwerp in een model-auto waar de coureurs het doek vanaf mochten trekken. In flitsende videopresentaties werd de jongste generatie Formule 1-bolide aan de wereld getoond.

Radicaal anders



Vanaf volgend jaar moeten de teams hun auto's bouwen waarbij de bolides aan radicaal andere reglementen moeten voldoen. Het huidige boekwerk aan technische voorschriften gaat in de prullenmand en het nieuwe ontwerp moet vooral zorgen dat het inhalen wordt bevorderd, terwijl de bolides veiliger en efficiënter worden. Het model dat werd gepresenteerd roept wisselende reacties op.



Christian Horner is er niet negatief over. Hoewel sommigen de auto futuristisch vinden ogen, gaan de gedachten van Christian Horner vooral jaren terug in het verleden van de autosport.

"Retro"



"Ze zien er een beetje retro uit. Het doet mij denken aan een soort Indycar uit de jaren '90. Ik vind de auto er best cool uitzien, maar het is een beetje retro.”

Veel teams geven aan dat de regels weinig ruimte laten voor eigen interpretatie, en dus vrezen sommigen dat de verschillende auto's van de verschillende teams in 2022 nogal op elkaar zullen gaan lijken.

"Weinig variatie mogelijk"

"Ik denk dat je heel klein beetje variatie zal krijgen op het thema", voorziet Horner.



“De reglementen zijn nu zo strak dat de uiterlijke verschillen minimaal zullen zijn. De grootste verschillen zullen ongetwijfeld vooral onder de huid van de auto zitten. Het is wel jammer dat we een route volgen met zo'n beperkte vrijheid, waardoor de kleurstelling vooral de grootste onderscheidende factor zal worden qua verschillen tussen de auto's."