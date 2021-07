Lando Norris kan niet schitteren in kwalificatie voor eigen publiek, focust op hoofdrace

Lando Norris wist niet te imponeren voor thuispubliek tijdens de kwalificatie, terwijl in tijdens de eerste training nog de tweede tijd achter Verstappen wist te rijden.

Norris is langzamer dan Hamilton, Verstappen, Bottas, Leclerc en Perez.

Norris: "Charles ligt slechts zeven honderdsten voor op ons. Ik heb in mijn laatste ronde niet verbeterd, maar het doel voor ons is om een ​​paar plaatsen vooruit te komen. Het belangrijkste is zondag, maar het is niet waarschijnlijk dat wij op het podium zullen staan."

Norris zegt dat de focus vooral ligt op de hoofdrace, tot die tijd is het een kwestie van zoveel mogelijk uit de problemen zien te blijven, legt hij uit. "Vandaag staat veel meer in het teken van de race op zondag. Wij moeten zorgen dat wij niets doen dat ons in een slechte positie brengen voor zondag."

Norris start de sprintrace vanaf de zesde positie, Daniel Ricciardo start vanaf dezelfde startrij vanaf de zevende plaats.