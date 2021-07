Christian Horner voorzichtig positief: "Hopelijk kunnen we dichtbij Mercedes komen"

Voorafgaand aan de Britse Grand Prix op Silverstone is de teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez voorzichtig positief. Dat schrijft Horner in zijn blog voor Red Bull Racing.

Hoewel Max Verstappen én Lewis Hamilton allebei een race wisten te winnen op Silverstone in 2020, wordt de baan door velen gezien als een typische 'Mercedes-baan'. Ook de teambaas van Red Bull Racing ziet dat nog altijd zo, blijkt uit zijn blog.

Horner schrijft: "Mercedes is hier altijd ongelooflijk dominant geweest. Als we dichtbij kunnen komen en ze uit kunnen dagen voor de overwinning dan zal dat heel erg bemoedigend zijn. Met name omdat zij met updates komen."

Komende zaterdag wordt er voor het eerste een sprintrace gereden, de kwalificatie is vrijdagmiddag na slechts één uurtje trainen.

Druk op vrijdag

Horner: "Het is het eerste sprintrace-evenement dus de druk zal er op vrijdag op liggen. De ingenieurs en de coureurs hebben slechts één sessie om de auto af te stellen, waarna ze de kwalificatie in gaan. Ook moet je risico en beloningen tegen elkaar afwegen. Het laatste wat je op zaterdag wil, is schade of een DNF voor zondag."

Hoewel sommigen niet blij zijn met de drie tests met sprintraces die de Formule 1 doet tijdens het seizoen dat Max Verstappen wel eens zou kunnen winnen, staat Christian Horner er niet negatief tegenover. Hij is vooral benieuwd hoe het één en ander gaat uitpakken voor zijn team en de andere teams.

Horner: "Het gaat fascinerend worden. Ben ik een fan? Ik laat het je weten na het weekend, maar ik denk dat we het sowieso moeten proberen. Hoewel zondag het grote evenement blijft, kan het voor het publiek veel spanning brengen wanneer er ook op zaterdag geracet wordt."

Lees hier hoe het komende raceweekend radicaal anders wordt opgebouwd.