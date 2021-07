Helmut Marko onthult: "Volkswagen wil vier cilinder-motoren"

Volkswagen voert een lobby om de Formule 1 te laten overschakelen naar vier-cilindermotoren met ingang van de nieuwe motorformule in 2025 of 2026. Dat zegt Dr. Helmut Marko van Red Bull Racing.

Audi en Porsche vallen onder Volkswagen en vertegenwoordigers van die merken waren in Oostenrijk aanwezig bij een bijeenkomst van de Formule 1-bazen. Onderwerp van gesprek waren de nieuwe motoren waarmee de Formule 1 wil gaan racen in 2025. Vorige week voerden Toto Wolff en Christian Horner een lobby om de invoering van de nieuwe reglementen voor de motoren een jaar uit te stellen dus pas in 2026 van kracht te laten zijn.

Eerder deze week werd duidelijk dat de nieuwe merken geïnteresseerd zijn om hun entree te maken in de Formule 1. Volkswagen zou daarbij de wens hebben dat de Formule 1-bolides vier-wiel aandrijving hebben en dat zulks is vastgelegd in het reglement.

Volgens geruchten zou Red Bull hopen op een nauwe samenwerking met Volkswagen in de toekomst. Tegen Formel1.de zegt Marko: "Vanuit VW, is een vier-cilinder de favoriet."

"Een afweging qua kosten zal worden gemaakt in juli." De bestaande motoren-leveranciers in de Formule 1 zouden daar niet zo'n voorstander van zijn, aangezien het hen jaren veel tijd, geld en energie heeft gekost om de huidige V6-motoren te verbeteren.

Marko zegt: "Onze berekeningen spreken in het voordeel van een nieuwe motor. Wij hebben een acht jaar oude motor in de Formule 1 en er zullen veel veranderingen nodig zijn en zeker vanwege de intructie van schonere brandstoffen (e-fuels, red.)

"Natuurlijk zijn zij (Volkswagen, Red.) voor een compleet nieuwe motor, zodat zij kunnen deelnemen met gelijke kansen", aldus de adviseur van het team van Max Verstappen en Sergio Perez.

Marko voegt toe: "Mercedes heeft het voordeel met de zes-cilinder want zij waren daarmee het meest succesvol in vergelijking tot alle anderen."

Volgens Marko staat er druk op de ketel, want dit weekend in Silverstone wordt er al verder gepraat om de nieuwe regels verder vorm te geven.