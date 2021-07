Red Bull kijkt uit naar de Britse Grand Prix en post bijzonder plaatje

Red Bull Racing kijkt alvast vooruit naar het weekend in Groot-Brittannië en post een plaatje dat wellicht een voorbode is van een video die de komende dagen te verwachten valt op de sociale kanalen van het team van Max Verstappen en Sergio Perez.

RT to make 𝗧𝗛𝗜𝗦 the Official #BritishGP Safety Car ⚠️🇬🇧 pic.twitter.com/FmzvYdFqHl — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) July 13, 2021

In het verleden maakte het team wel eens persberichten wereldkundig in aanloop van de Britse Grand Prix waarbij het team los ging op het vaak regenachtige weer in het Verenigd Koninkrijk. Dit keer lijkt het team in te haken op andere Britse clichés, zoals de overbekende London Cabs. Wordt ongetwijfeld vervolgd.