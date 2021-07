Helmut Marko houdt slag om de arm wat betreft verwachtingen voor Silverstone

Dr. Helmut Marko tempert de verwachtingen voor de Grand Prix van Silverstone. De kans is aanwezig dat Max Verstappen minder dominant is dan hij was op de Red Bull Ring bij Spielberg, Oostenrijk.

Nadat Verstappen wist te winnen op Paul Ricard en twee keer zegevierde in Oostenrijk, zijn de verwachtingen van Red Bull Racing hoog gespannen. Volgens sommigen zal een overwinning van Verstappen op Silverstone de definitieve dominantie van Red Bull Racing bevestigen.

Silverstone wordt gezien als een typische 'Mercedes-circuit', maar dat werd van tevoren ook gezegd van het Franse Paul Ricard, waar Verstappen Hamilton inhaalde in de voorlaatste ronde. Als Verstappen weet te winnen in Silverstone, dan zou dat wel eens de definitieve vooraankondiging kunnen zijn voor het eerste wereldkampioenschap van Max Verstappen, is de gedachte.

Helmut Marko ziet dat anders.

"Als het een normale race was, zou het resultaat waarschijnlijk beslissend zijn", vertelde hij aan Motorsport-Total.

De Red Bull-adviseur zegt: "Maar vanwege de sprintkwalificatie die voor de eerste keer wordt gereden wordt er slechts een uur getraind op vrijdag. Ik zou het geen normale Silverstone-race noemen."

"Niet overal gewonnen, wel overal competitief"

Volgens Helmut Marko betekent het niet dat Red Bull met angst en beven begint aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Wij hebben niet op elk circuit met onze auto gewonnen, maar we waren wel overal competitief."

Marko denkt dat er ook specifieke redenen zijn waarom Red Bull zo goed was in Oostenrijk.

"Wij zijn ons daar van bewust", zegt de 78-jarige Oostenrijker.

"Dat had bijvoorbeeld ook te maken met het specifieke circuit en ook met de hoogte", zei Marko. Daarmee duidt hij op de prestaties van de Honda-krachtbron in ijlere lucht. Het circuit in Oostenrijk ligt op zo'n 800 meter boven zeeniveau.

Mercedes komt met 'interessante' upgrade van W12

Bovendien heeft Mercedes een 'interessante' upgrade op het programma staan. Wat er precies voor nieuwe onderdelen op de W12 worden geschroefd komend weekend is nog niet bekend.

Marko vertelt: "Silverstone heeft een symbolische en psychologische betekenis, dat geldt meer voor Mercedes dan voor ons", zei Marko.

Marko vertelt dat hij verwacht dat de beslissing in het wereldkampioenschap nog wel even op zich laat wachten, hij denkt dat het pas in de laatste races van dit seizoen bekend gaat zijn wie dit jaar de beste auto en beste coureur heeft.

Mercedes niet onderschatten

Marko wordt geciteerd: "Mercedes is gewoon een sterk team en Hamilton is - net als Max - een uitzonderlijk talent, maar met meer routine. Het zou mooi zijn als het zo doorgaat, maar we onderschatten Mercedes niet."