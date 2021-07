Red Bull Racing voelt zich niet gehoord door de FIA over voorvleugel van Mercedes

Red Bull Racing voelt zich niet gehoord door de FIA. Hoewel het team niet officieel in beroep ging over de vermeend meebuigende voorvleugel van Mercedes, werd er door de FIA wel direct een groot onderzoek ingesteld nadat Lewis Hamilton suggereerde dat de achtervleugel van Red Bull Racing buigt op het rechte stuk.

Daardoor zou Red Bull Racing minder weerstand hebben in de rechte lijn, en dus voordeel behalen. De FIA kwam daarna met aangescherpte tests voor de achtervleugels, ondanks dat Mercedes er niet officieel protest over had ingediend bij de FIA.

De suggestie van Red Bull dat de voorvleugel van Mercedes wel eens illegaal zou kunnen zij doordat het teveel zou meebuigen op het rechte stuk, is echter niet gehoord. Dat maakt Red Bull-adviseur Helmut Marko furieus.

Marko: "Als iets op aangeven van Mercedes onderzocht wordt, gebeurt dat razendsnel. Er zijn al vraagtekens geplaatst bij onze achtervleugel, onze motor en ook onze bandenspanning. Al die vraagtekens werden door Mercedes of Mercedes-aangedreven teams bij onze auto geplaatst."

Marko vervolgt zijn betoog: "Wij hebben bepaalde zorgen over de voorvleugel van Mercedes, die op onboard-shots duidelijk beweegt. Wij wachten op een reactie van de FIA. We eisen opheldering", verduidelijkt hij in gesprek met AvD Motorsport Magazin, dat is een tijdschrift van Automobilclub von Deutschland en Sport1.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat Red Bull en Mercedes een woordenstrijd met elkaar uitvechten naast het circuit. Bij Red Bull vinden ze dat niet zo'n grote verrassing.

Marko: "Naast de baan gaat het erom dat je het technische reglement volledig in jouw voordeel uitbuit en dat je de concurrent een beetje laat tegenwerken door de FIA."

Lewis Hamilton komt ondertussen 32 WK-punten tekort op de leider in de stand om het wereldkampioenschap Max Verstappen. Red Bull Racing verzamelde 44 WK-punten meer dan Mercedes tot nu toe lukte. Volgens Marko is de actie op de baan van het grootste belang, in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 in het tot nu toe spannende Formule 1-seizoen. Zo kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar vaak in wiel-aan-wiel gevechten tegen op de circuits, maar de laatste races lijkt Red Bull Racing een voorsprong te hebben genomen op Mercedes. Zo kwam Lewis Hamilton Verstappen in Oostenrijk niet tegen, omdat de Nederlander simpelweg aan de horizon verdween.

Helmut Marko zegt in het Duitse tijdschrift: "Wij geven onze antwoorden op de baan. Verstappen had ook de race in Bakoe makkelijk kunnen winnen, ware het niet dat hij een klapband kreeg. Het toont echter aan dat wij met Red Bull op elk type circuit kunnen zegevieren."

Komend weekend is de Grand Prix van Groot-Brittannië op de baan bij Silverstone. Dat circuit wordt vooral gezien als een 'Mercedes-baan'. Dat werd van tevoren ook gezegd van het Franse Paul Ricard, waar Max Verstappen Lewis Hamilton in de voorlaatste ronde wist in te halen.