Volgt Red Bull Ferrari, McLaren en Aston Martin met de bouw van een eigen sportwagen?

Legendarische merken zoals Ferrari, McLaren en Aston Martin bouwen decennia lang al snelle sportwagens voor op de openbare weg. Red Bull heeft sinds het vertrek van partner Aston Martin niks meer op de lopende band, maar staat er nog steeds open voor om een sportieve straatauto op de markt te brengen. Dat zei Red Bull teambaas Christian Horner in de Formule 1-podcast Beyond The Grid.

Het is in de historie niet de eerste keer dat een F1-team aan zijn eigen straatauto begint. Ferrari werd in 1929 opgericht als een raceteam - toen nog onderdeel van Alfa Romeo - en ging zelfstandig verder in 1947. Pas daarna begon de Scuderia met het produceren van wagens voor de openbare weg en heeft sindsdien tientallen modellen op de markt gebracht. Net als Ferrari begon ook McLaren als een raceteam. In 1963 werd het Bruce McLaren Motor Racing -team geboren, opgericht door de gelijknamige eigenaar en Nieuw Zeelander Bruce McLaren. In 1989 werd de eerste straatauto in elkaar gezet, de McLaren F1 ter waarde van meer dan een miljoen dollar. Aston Martin, opgericht in 1913, startte net als bovenstaande merken ook in de racerij en legde na 1936 steeds meer de focus op sportieve straatauto's.



Nu Aston Martin geen deel meer uitmaakt van Red Bull rijst de vraag op of de Oostenrijkse renstal nog interesse heeft voor de productie van luxieuze en snelle sportwagens: ''Wie weet. Natuurlijk is de samenwerking met Aston Martin tot een einde gekomen. We gaan kijken wat de volgende stap wordt. We hebben lering getrokken uit het project met de Valkyrie. Het zou zonde zijn om dat niet in iets geks te gebruiken'', doelt de teambaas over een nieuw project.

Met Aston Martin heeft Red Bull al geproefd aan het maken van straatauto's. De 'Valkyrie' is met behulp van Red Bull-ontwerper Adrian Newey bedacht en geproduceerd. Horner wist dat de Britse ontwerper graag straatauto's wilde ontwerpen en kon met het Valkyrie-project hem behoeden voor een vertrek naar een andere renstal die ook straatauto's maakt.