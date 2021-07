Coulthard over voormalig teamgenoot Raikkonen: "Tijd om te stoppen"

In 2001 debuteerde Kimi Raikkonen in de F1. Twintig jaar later rijdt de Fin nog altijd in de koningsklasse van de autosport, maar daar kan aan het einde van dit jaar verandering in komen. Het contract van Raikkonen met Alfa Romeo loopt af en hij weet nog niet zeker of hij wil verlengen. Met zijn 41 jaar is Raikkonen bovendien de oudste coureur op de grid, met 338 races achter zijn naam.

Zijn voormalig teamgenoot van McLaren, David Coulthard, vindt het echter tijd om te stoppen. De aanleiding hiervoor, of misschien wel doorslaggevend, was de crash die Raikkonen veroorzaakte in de laatste ronde van de Grand Prix van Oostenrijk. Sebastian Vettel en Raikkonen waren in gevecht om een positie buiten de punten maar door de inschattingsfout van de Fin crashte het paar de grindbak in.

Slechte concentratie

De Alfa Romeo-coureur kreeg een straf van 20 seconden voor het veroorzaken van een aanrijding. Terwijl Ralf Schumacher het zinloos en beschamend noemde, vraagt ​​Coulthard zich af of het een duidelijk teken is dat Raikkonen nu te oud is voor de F1.

"Ik was 37 toen ik stopte. Plots maak je fouten, maar dat wil je niet toegeven, maar het gaat om je ego. Ik merkte dat het te maken had met een slechte concentratie, vooral tegen het einde van een race. We zagen hetzelfde met Michael Schumacher in zijn laatste jaar", zo stelt Coulthard.

En hij is niet de enige die zich afvraagt ​​of het tijd is voor Raikkonen. Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff vertelde de krant Kleine Zeitung: "Misschien keek hij op de klok om te zien wanneer het eindelijk voorbij was!"