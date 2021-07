Helmut Marko jubelt na reeks overwinningen: "Wij hebben de beste auto, motor én coureur"

Nadat Red Bull Racing de afgelopen maanden alle races wist te winnen, is er aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Dr. Helmut Marko. De Red Bull-adviseur jubelt dat zijn team nu duidelijk beschikt over de beste auto, de beste motor én de beste coureur.

Bij Mercedes is duidelijk sprake van een dip in hun prestaties de afgelopen races. Inmiddels is de voorsprong van Red Bull Racing uitgelopen tot 44 punten in de WK-stand. Max Verstappen heeft 32 punten meer verzameld dat Lewis Hamilton.

Hamilton wist al twee maanden niet meer een race te winnen

Hamilton gaf eerder al aan dat hij de gang er vaak niet goed in kan krijgen bij de Mercedes W12. Hoewel Toto Wolff dat eerder ontkende, komt het team toch met upgrades naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Of dat het ei van Columbus gaat zijn, is afwachten. Hamilton verwacht niet dat nieuwe onderdelen aan zijn auto op Silverstone het gat naar Red Bull Racing kunnen dichten. In Oostenrijk kon Hamilton niet op het podium komen, omdat hij zijn auto beschadigde. Daardoor viel hij terug naar de vierde plaats.

Hamilton zei na de Oostenrijkse Grand Prix: "Met de Silverstone-updates zullen we waarschijnlijk de prestaties verbeteren, maar het zal niet groot genoeg zijn om het gat te dichten. Zij liggen nu ver voor op ons en dat zal niet snel veranderen."

Ontwikkeling stil gelegd

Afgezien van wat nieuwe onderdelen op Silverstone, is de ontwikkeling van de auto voor dit jaar stil gelegd bij Mercedes, beweert Toto Wolff. Volgens hem heeft de ontwikkeling van de auto van 2022 nu de volle focus en mankracht nodig van zijn team. Toto Wolff waarschuwde Red Bull Racing dat zij misschien volgende jaar de plank helemaal mis slaan, als zij nu te lang doorgaan met het ontwikkelen van de huidige bolide. De auto's moeten vanaf 2022 vrijwel compleet opnieuw ontworpen worden vanwege radicale wijzigingen van het reglement. Volgens Toto Wolff kan het slecht uitpakken voor Red Bull Racing als zij zich volledig focussen op het huidige seizoen.

Red Bull blijft inzetten op bolide van dit seizoen

Bij Red Bull Racing betwijfelen ze overigens dat Mercedes helemaal gestopt zou zijn met de ontwikkeling van de huidige bolide. Op de achtergrond is het team van Max Verstappen volop bezig met het opzetten van Red Bull Powertrains. Dat moet de bouw van de krachtbronnen overnemen van Honda, omdat zij vertrekken uit de F1 na dit seizoen.

Toch laten ze zich bij Red Bull Racing niet zo snel van de wijs brengen. Helmut Marko reageert vol zelfvertrouwen: "Wij houden ons aan ons schema, zelfs als Mercedes ons probeert te overtuigen dat wij volgend jaar twee seconden achter zullen liggen."

"We hebben de beste coureur, de beste auto en de beste motor."

Slag om de arm

Toch houdt Red Bull Racing een slag om de arm wat betreft de verwachtingen voor de Britse Grand Prix op Silverstone. Christian Horner en Helmut Marko gaven aan dat Mercedes op Silverstone de laatste jaren overduidelijk de overhand had. Het circuit wordt dan ook gezien als een echte 'Mercedes-baan'.

Helmut Marko benadrukt dat dingen snel kunnen veranderen, en dat werd wel bewezen door de snelheid die McLaren ineens tentoon spreidde met Lando Norris in Oostenrijk.

"Maar als wij weten te winnen in Silverstone, dan ziet het er heel erg goed voor ons uit", zegt Helmut Marko in gesprek met Auto, Motor und Sport.