Berger waarschuwt Verstappen: "Eén DNF en alles is weer anders"

Volgens Gerhard Berger is het nog veel te vroeg om over een mogelijke wereldtitel voor Max Verstappen en Red Bull te spreken. Mercedes heeft weliswaar al twee maanden niet gewonnen in de Formule 1, maar volgens Berger kan het Verstappen-kamp nog lang niet op de lauweren rusten. Mercedes zal blijven vechten, waarschuwt de voormalig Ferrari-coureur.

Berger: "Ik denk niet dat je nu kan beslissen om een wereldkampioenschap weg te gooien. Deze race is echt nog lang niet verreden."

Volgens Toto Wolff is Mercedes slechts "één DNF (Did Not Finish, Red.) verwijderd om weer volop in de strijd te zijn om het kampioenschap. Bovendien verwacht Wolff dat er nog snelheid uit de auto gehaald kan worden als de W12 beter begrepen zal worden. Ook komt het team met een aantal updates naar de Grand Prix van Groot-Britannië die over anderhalve week gereden wordt.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko benadrukt dat de Grand Prix van Groot-Brittannië een lastigere opgave gaat zijn: "Het is daar altijd al Mercedes-land geweest. Het zou heel veel voor ons betekenen wanneer we daar kunnen winnen."

Verstappen heeft momenteel 32 WK-punten voorsprong op Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap, Red Bull vergaarde tot nu toe 44 punten meer dan het Duits-Britse Mercedes-team van Toto Wolff, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Berger is het met Toto Wolff eens: "Eén DNF en meteen is alles weer anders."

Verstappen zal zijn hoofd dus voorlopig nog "naar beneden moeten houden", zoals de Britten het zo mooi kunnen verwoorden.