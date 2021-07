Mercedes zoekt de oorzaak prestatieproblemen: "Snelheid Max Verstappen was te hoog gegrepen voor ons"

Max Verstappen kon verder uitlopen op de titelrivalen van Mercedes. Het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kwam wederom niet goed uit de verf op de Red Bull Ring, afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Volgens technisch directeur Andrew Shovlin valt er niemand anders dan alleen zijzelf te verwijten dat het sterrenteam wederom niet presteerde in Oostenrijk. Valttteri Bottas werd met een gelukje vanwege de straf voor Norris tweede. Lewis Hamilton beschadigde zijn auto, waarna hij terugzakte naar de vierde plaats.

De Oostenrijkse Grand Prix van Mercedes was onbevredigend, erkent Shovlin. "Wij zijn niet tevreden met het resultaat. Ik denk dat we tevreden zouden zijn geweest met een tweede en derde plaats, wat realistisch gezien het beste was dat wij hadden kunnen doen."

Verstappen onbereikbaar

Hij vervolgt: "Wij waren de makers van onze eigen problemen met de slechte kwalificatie, dus dat maakte het heel, heel moeilijk om zelfs maar te denken aan het aangaan van de strijd met Max. Ik denk dat zijn snelheid in werkelijkheid te hoog voor ons gegrepen was. Zelfs als Lewis zijn eerste stint achter Max had gereden, in plaats van achter Norris, dan denk ik niet dat wij het hem lastig zouden hebben gemaakt."

"Geen relevante vooruitgang geboekt"

Terwijl twee weekenden op rij een F1-race op eenzelfde baan nu alleen in de nasleep van de covid-crisis voorkomt, is het wel interessant te zien welke vooruitgang de teams in een week tijd konden boeken op eenzelfde circuit. Shovlin concludeert dat Mercedes te weinig vooruitgang liet zien.

Na de Oostenrijkse Grand Prix concludeert Shovlin: "Het voelt niet alsof we enige relevante vooruitgang hebben geboekt als ik eerlijk ben. Wij kregen de balans over een ronde weliswaar iets beter, maar het ziet er niet naar uit dat wij tienden hebben gevonden en er is nog steeds dat gat."

Lando Norris won het tijdens de race, maar ook tijdens de kwalificatie was de McLaren, voortgedreven door een Mercedes-motor, sneller dan het grote Mercedes-team.

"Wij weten in ieder geval dat onze tekortkoming dus niet in de krachtbron zit. Het was dus ook een beetje een verrassing om hen (McLaren, Red.) zo sterk te zien als wat zij toonden, zelfs ook in de race. Wij raceten tegen hen, terwijl de week ervoor zij hun eigen ding deden en wij hen redelijk snel voorbij gingen."

Het team zal hopen eind volgende week meer succes te hebben tijdens de thuisrace van het team en van Lewis Hamilton op Silverstone.