Mercedes-baas Toto Wolff: WInnen van de titel door Mercedes is nu tegen de verwachting

De wereldkampioenen van Mercedes gaan het wel proberen, maar het is tegen de verwachting dat zij er met de titel vandoor gaan dit jaar. Dat zegt Toto Wolff na de vijfde race op rij die de wereldkampioenen niet wisten te winnen.

De Grand Prix van Oostenrijk ging naar Verstappen. in de strijd om het wereldkampioenschap komt Mercedes nu 44 punten tekort op Red Bull, Max Verstappen scoorde 32 punten meer dan Lewis Hamilton. De laatste twee maanden wist Mercedes niet meer te winnen in de Formule 1. En dat is wennen, erkent Wolff.

Het voorheen dominante Mercedes begon het seizoen met de jacht op de achtste wereldtitel met Lewis Hamilton, maar daar lijken Red Bull en Max Verstappen een dikke streep doorheen te zetten dit jaar.

Toto Wolff: "Wij voeren momenteel een zware strijd, tegen alle verwachtingen in. Het is nu tegen de verwachtingen in dat wij winnen, dat wordt duidelijk omdat zij (Red Bull Racing, Red.) een algeheel prestatievoordeel hebben."

Wolff vervolgt: "Al die jaren heb ik geprobeerd onze beide benen op de grond te houden en ons niet te laten meeslepen door prestaties en nu moet ik het tegenovergestelde doen."

Wolff zegt dat Mercedes tot het einde zal blijven vechten en probeert optimistisch te blijven.

Wolff: "Er zijn nog 13 of 14 races te gaan, we zijn één DNF (Did Not FInish, Red.) verwijderd van Red Bull, niet meer. Bovendien hebben wij meer punten verloren dan wij hadden moeten verliezen en dat is een gevolg van onze eigen fouten."

Bij Sky Sports F1 zegt Wolff dan ook resoluut: "Dit is nog lang niet voorbij. Wij moeten gewoon onszelf verbeteren, minder fouten maken en de auto beter leren begrijpen en dan maken wij nog steeds kans."

Hamilton heeft eerder grote achterstanden weg weten te werken bij Mercedes. In 2017 had de Brit 25 punten achterstand op Sebastian Vettel die bij Ferrari reed na zes races. Tijdens de negende race van dat jaar, toevallig ook de Grand Prix van Oostenrijk, kwam hij toen 20 punten tekort op Vettel. Uiteindelijk won Hamilton dat jaar alsnog de titel. In 2014 stond Hamilton 29 punten achter op Nico Rosberg, maar uiteindelijk won Hamilton dat jaar de titel.

Lewis Hamilton zei na de Grand Prix van Oostenrijk: "Wij zijn mijlenver van Red Bull verwijderd. We hebben veel werk te doen om die kloof te dichten."

De volgende race is een thuisrace voor Hamilton, de Brit heeft zeven keer gewonnen op Silverstone en de pitstraat is nu naar hem vernoemd. "Ik hoop dat onze auto daar beter aanvoelt. Ik ga er gewoon heen en geef alles wat ik heb."

Christian Horner zei bij ZiggoSport dat de Britse Grand Prix ook voor Red Bull Racing een thuisrace is. De fabriek van Red Bull Racing bevindt zich in de buurt van Silverstone, zoals veel andere teams ook hun thuisbasis hebben in de regio rondom het bekende britse circuit. De streek wordt ook wel beschouwd als 'Motorsport Valley'.