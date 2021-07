Marko pest Mercedes: "Max Verstappen reed niet op vol vermogen"

Max Verstappen won gisteren de Grand Prix van Oostenrijk, waarmee hij voor het eerst uit zijn carrière drie races achter elkaar wist te winnen. Hij zette daarmee ook weer een nieuw record op zijn naam; de eerste coureur in de Formule 1 ooit die 3 races in drie weken tijd op zijn naam schreef.

Dat de Red Bull-coureur de grote favoriet was werd duidelijk na de race van vorige week. Verstappen was vorige week ook zeer dominant, en de verwachtingen die ook namens het team in de media werden besproken, was dat hij dit nog even dunnetjes over zou doen.

Spierballen Verstappen en Marko

Daar bleek niets aan gelogen, want Verstappen reed vrijwel het hele weekend in Oostenrijk met machtsvertoon en verpulverde de concurrentie. Red Bull-adviseur Helmut Marko had dat ook voorspeld en stelt dat de Nederlander zelfs niet op maximaal vermogen reed om de motor te sparen.

De Oostenrijker laat aan Auto Motor und Sport weten: "Alles wordt makkelijker als je vooraan rijdt. Dat werd dit weekend nog duidelijker dan vorige week. Dit weekend was het hoogtepunt van de afgelopen drie races."

"Lewis Hamilton heeft bepaalde fases op vol vermogen gereden. Max heeft op een bepaald moment de motor teruggeschroefd en met minder vermogen gereden, omdat we dat aan hem gevraagd hebben. Het is geruststellend en geeft ons een goed gevoel om te weten dat Mercedes probeert dichterbij te komen, maar met een Honda-motor die minder vermogen levert, ze het niet lukt om bij ons in de buurt te komen."